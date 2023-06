Россияне за сутки построили переправу под Чонгарским мостом — разведка Британии

В разведке Минобороны Великобритании сообщают, что оккупанты, вероятно, уже в течение суток возвели понтонную переправу под уничтоженным 22 июня Чонгарским мостом, соединяющим Крымский полуостров с временно оккупированными территориями Херсонской области.

По ее данным, эта переправа ограничена только военным транспортом, а скорость, с которой ее построили, указывает на то, насколько этот маршрут жизненно важен для военных усилий России.

А его уничтожение, как отмечают британские разведчики, привело к тому, что для материально-технического обеспечения российским оккупантам пришлось тратить минимум на 50% больше времени, чтобы добраться до фронта альтернативными маршрутами.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 28 June 2023.

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 28, 2023