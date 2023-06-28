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Валентина Летяк, редактор ленты

Россияне за сутки построили переправу под Чонгарским мостом — разведка Британии

Чонгарський міст

В разведке Минобороны Великобритании сообщают, что оккупанты, вероятно, уже в течение суток возвели понтонную переправу под уничтоженным 22 июня Чонгарским мостом, соединяющим Крымский полуостров с временно оккупированными территориями Херсонской области.

По ее данным, эта переправа ограничена только военным транспортом, а скорость, с которой ее построили, указывает на то, насколько этот маршрут жизненно важен для военных усилий России.

— Маршрут через Чонгарский мост является прямым путем из российского логистического узла в Джанкое и Запорожского направления, где РФ сейчас обороняется от масштабного украинского наступления, — отмечают в разведке.

А его уничтожение, как отмечают британские разведчики, привело к тому, что для материально-технического обеспечения российским оккупантам пришлось тратить минимум на 50% больше времени, чтобы добраться до фронта альтернативными маршрутами.

 

Ночью 22 июня на Чонгарском мосту произошел взрыв. Этот мост расположен на границе между Херсонской областью и Крымом, по нему армия РФ поставляла технику и боеприпасы на линию фронта на Юге Украины.

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Чонгарський міст

Война в Украине, Великая Британия, контрнаступ, Крым, Разведка, Російська агресія, Херсонская область, Чонгар
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