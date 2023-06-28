Росіяни за добу збудували переправу під Чонгарським мостом – розвідка Британії

У розвідці Міноборони Великої Британії повідомляють, що окупанти, ймовірно, вже протягом доби звели понтонну переправу під знищеним 22 червня Чонгарським мостом, що з’єднує Кримський півострів із тимчасово окупованими територіями Херсонської області.

За її даними, ця переправа обмежена лише військовим транспортом, а швидкість, з якою її збудували, вказує на те, наскільки цей маршрут життєво важливий для військових зусиль Росії.

– Маршрут через Чонгарський міст є прямим шляхом з російського логістичного вузла в Джанкої та Запорізького напрямку, де РФ наразі обороняється від масштабного українського наступу, – наголошують у розвідці.

А його знищення, як зауважують британські розвідники, призвело до того, що для матеріально-технічного забезпечення російським окупантам довелося витрачати щонайменше на 50% більше часу, щоб дістатися до фронту альтернативними маршрутами.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 June 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/iTyvGr4hia ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/41967sUX3O — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 28, 2023

Вночі 22 червня на Чонгарському мосту стався вибух. Цей міст розташований на кордоні між Херсонською областю та Кримом, ним армія РФ постачала техніку та боєприпаси на лінію фронту на Півдні України.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.