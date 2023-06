Росіяни за добу збудували переправу під Чонгарським мостом – розвідка Британії

У розвідці Міноборони Великої Британії повідомляють, що окупанти, ймовірно, вже протягом доби звели понтонну переправу під знищеним 22 червня Чонгарським мостом, що з’єднує Кримський півострів із тимчасово окупованими територіями Херсонської області.

За її даними, ця переправа обмежена лише військовим транспортом, а швидкість, з якою її збудували, вказує на те, наскільки цей маршрут життєво важливий для військових зусиль Росії.

А його знищення, як зауважують британські розвідники, призвело до того, що для матеріально-технічного забезпечення російським окупантам довелося витрачати щонайменше на 50% більше часу, щоб дістатися до фронту альтернативними маршрутами.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 June 2023.

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 28, 2023