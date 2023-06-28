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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Росіяни за добу збудували переправу під Чонгарським мостом – розвідка Британії

Чонгарський міст

У розвідці Міноборони Великої Британії повідомляють, що окупанти, ймовірно, вже протягом доби звели понтонну переправу під знищеним 22 червня Чонгарським мостом, що з’єднує Кримський півострів із тимчасово окупованими територіями Херсонської області.

За її даними, ця переправа обмежена лише військовим транспортом, а швидкість, з якою її збудували, вказує на те, наскільки цей маршрут життєво важливий для військових зусиль Росії.

– Маршрут через Чонгарський міст є прямим шляхом з російського логістичного вузла в Джанкої та Запорізького напрямку, де РФ наразі обороняється від масштабного українського наступу, – наголошують у розвідці.

А його знищення, як зауважують британські розвідники, призвело до того, що для матеріально-технічного забезпечення російським окупантам довелося витрачати щонайменше на 50% більше часу, щоб дістатися до фронту альтернативними маршрутами.

 

Вночі 22 червня на Чонгарському мосту стався вибух. Цей міст розташований на кордоні між Херсонською областю та Кримом, ним армія РФ постачала техніку та боєприпаси на лінію фронту на Півдні України.

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Чонгарський міст

Війна в Україні, Великая Британия, контрнаступ, Крим, Розвідка, Російська агресія, Херсонська область, Чонгар
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Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.

Поліна Спасенко
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