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В ВМС рассказали, какое значение для флота РФ имел крейсер Москва и где сейчас “прячутся” другие корабли

крейсер Москва
Фото: Depositphotos

Затопление крейсера Москва стало не только большим имиджевым ударом для России, но и серьезной потерей для Черноморского флота.

Об этом на брифинге заявил спикер Военно-морских сил Украины ВСУ Дмитрий Плетенчук.

— Этот корабль (крейсер Москва, — Ред.) обеспечивал всю группировку Черноморского флота РФ, как разведывательными данными — по подводной и надводной обстановке, так и осуществлял противовоздушное прикрытие. У крейсера было три серьезных эшелона противовоздушной обороны, а соответственно другие российские корабли не имеют таких возможностей в Черном море, — сказал он.

Благодаря тому, что Турция сейчас не пропускает через пролив Босфор любые военные корабли, противник не может пополнить корабельную группировку в Черном море.

Соответственно, российские корабли вынуждены держаться достаточно далеко от соответствующих подразделений украинских защитников.

Плетенчук добавил, что после потопления Москвы вражеские корабли прятались в южной части Севастопольской бухты, но сейчас, после некоторых “досадных случаев”, они даже там “не чувствуют себя уютно”.

— В основном сейчас их корабельный состав находится в восточной и северо-восточной частях Черного моря. Даже появилась информация, что, возможно, какую-то часть они переформатируют в Азовскую, региональную какую-то группировку. Хотя, на самом деле, это тоже не имеет большого смысла. Потому что мы помним, чем закончилась для больших десантных кораблей РФ пришвартовка в порту Бердянска — и там их так же достали, — рассказал спикер.

Напомним, 13 апреля 2022 года ВСУ попали двумя ракетами Нептун в крейсер Москва, который участвовал в атаке на остров Змеиный.

На следующий день стало известно, что флагман Черноморского флота РФ из-за повреждений затонул.

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Война в Украине, МВД, Російська агресія, Чорноморський флот РФ
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