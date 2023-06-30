На юге Украины наши силы ПВО сбили 10 дронов Shahed

Ночью 30 июня россияне атаковали Украину с юго-восточного направления иранскими дронами-камикадзе и зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Враг запустил по Украине 13 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136/131 с восточного побережья Азовского моря (Приморско — Ахтарск). Также выпустил четыре ракеты С-300.

Атакованы военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 из 13 дронов Shahed-136/131. Предварительно без жертв.

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, в 01:46 ночи над Николаевом уничтожен БПЛА типа Shahed-136. В результате падения обломков беспилотника произошел пожар на открытой территории площадью до 20 кв. м и кровли жилого дома. Пожар потушили. Пострадавших нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 492-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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