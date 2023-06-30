На півдні України наші сили ППО збили 10 дронів Shahed

Уночі 30 червня росіяни атакували Україну з південно-східного напрямку іранськими дронами-камікадзе та зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог запустив по Україні 13 дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131 зі східного узбережжя Азовського моря (Приморсько – Ахтарськ). Також випустив чотири ракети С-300.

Атаковано військові та інфраструктурні об’єкти у Запорізькій області.

Сили протиповітряної оборони знищили 10 із 13 дронів Shahed-136/131. Попередньо без жертв.

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, о 01:46 ночі над Миколаєвом знищено БпЛА типу Shahed-136. Внаслідок падіння уламків безпілотника сталася пожежа на відкритій території площею до 20 кв. м та покрівлі житлового будинку. Пожежу загасили. Постраждалих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 492-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.