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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На півдні України наші сили ППО збили 10 дронів Shahed

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

Уночі 30 червня росіяни атакували Україну з південно-східного напрямку іранськими дронами-камікадзе та зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог запустив по Україні 13 дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131 зі східного узбережжя Азовського моря (Приморсько – Ахтарськ). Також випустив чотири ракети С-300.

Атаковано військові та інфраструктурні об’єкти у Запорізькій області.

Сили протиповітряної оборони знищили 10 із 13 дронів Shahed-136/131. Попередньо без жертв.

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, о 01:46 ночі над Миколаєвом знищено БпЛА типу Shahed-136. Внаслідок падіння уламків безпілотника сталася пожежа на відкритій території площею до 20 кв. м та покрівлі житлового будинку. Пожежу загасили. Постраждалих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 492-гу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Безпілотники, Війна в Україні, Дрони
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