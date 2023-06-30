Малиновская Ангелина, редактор ленты
Вагнеровцы в Беларуси: Зеленский на Ставке поручил усилить Северное направление
Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, во время которой обсудили ситуацию на поле боя, движение вперед. Кроме того, затронули усиление операций Украины дополнительными артсистемами и снарядами.
Об этом в Telegram сообщил глава нашего государства.
– Доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского, Наева. Ситуация в поле боя, движение вперед. Ужесточение наших операций дополнительными артсистемами и снарядами, — написал он.
Кроме того, Зеленский заслушал доклад ГУР, СВР, СБУ и ГПСУ по ситуации в Беларуси. Он отметил, что этот вопрос находится на постоянном контроле.
— Решением Ставки – Главкома Залужного и командующего Севера Наева – выполнить комплекс мер по усилению этого направления, — добавил он.
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