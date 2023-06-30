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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Вагнеровцы в Беларуси: Зеленский на Ставке поручил усилить Северное направление

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, во время которой обсудили ситуацию на поле боя, движение вперед. Кроме того, затронули усиление операций Украины дополнительными артсистемами и снарядами.

Об этом в Telegram сообщил глава нашего государства.

– Доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского, Наева. Ситуация в поле боя, движение вперед. Ужесточение наших операций дополнительными артсистемами и снарядами, — написал он.

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Кроме того, Зеленский заслушал доклад ГУР, СВР, СБУ и ГПСУ по ситуации в Беларуси. Он отметил, что этот вопрос находится на постоянном контроле.

— Решением Ставки – Главкома Залужного и командующего Севера Наева – выполнить комплекс мер по усилению этого направления, — добавил он.

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