Вагнерівці у Білорусі: Зеленський на Ставці доручив посилити Північний напрямок

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку, в межах якої була обговорена ситуація на полі бою, рух уперед. Крім того, торкнулися й посилення операцій України додатковими артсистемами та снарядами.

Про це у Telegram повідомив голова нашої держави.

– Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Наєва. Ситуація на полі бою, рух уперед. Посилення наших операцій додатковими артсистемами та снарядами, – написав він.

До того ж, Зеленський заслухав доповідь ГУР, СЗР, СБУ та ДПСУ щодо ситуації в Білорусі. Він зазначив, що це питання перебуває на постійному контролі.

– Рішенням Ставки – головкому Залужному та командувачу Півночі Наєву – виконати комплекс заходів із підсилення цього напрямку, – додав він.

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