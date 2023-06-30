Похищение продолжается: из Херсона в РФ на “оздоровление” вывезли 185 детей

На днях еще 185 детей из Херсона отправили на так называемый отдых в “оздоровительные лагеря” в России.

Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

— Продолжается история с “оздоровительными лагерями” где-то в Адыгее или где-нибудь еще. На днях еще 185 детей из Херсона отправили “отдыхать”. Такой отдых – это похищение. Россияне продолжают подтверждать факт, что это нация похитителей детей, — говорит он.

Также глава Херсонского облсовета отметил, что оккупационные российские власти прилагают очень много усилий для проведения пропаганды на временно захваченных территориях. Большое внимание уделяется такой категории, как дети и подростки.

— В Геническе они провели конкурс детского творчества с соответствующим пропаганде названием “Мы вместе!”. Просто фраза “мы вместе” уже плохо работает, поэтому обязательно надо добавить восклицательный знак. По анализу рисунков видно, что предпочтение отдается тем, где изображена российская символика и месседж, что “Херсонщина – это Россия”, – добавляет Соболевский.

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