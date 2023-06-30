Викрадення продовжується: з Херсона до РФ на “оздоровлення” вивезли 185 дітей

Днями ще 185 дітей з Херсонщини відправили на так званий відпочинок до “оздоровчих таборів” у Росії.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

– Продовжується історія із “оздоровчими таборами” десь в Адигеї чи деінде. Днями ще 185 дітей з Херсонщини відправили “відпочивати”. Такий відпочинок — це викрадення. Росіяни продовжують підтверджувати факт, що це нація викрадачів дітей, – каже він.

Також голова Херсонської облради зазначив, що окупаційна російська влада докладає дуже багато зусиль для здійснення пропаганди на тимчасово захоплених територіях. Велика увага приділяється такій категорії, як діти-підлітки.

– В Генічеську вони провели конкурс дитячої творчості з відповідною до пропаганди назвою “Мы вместе!”. Просто фраза “мы вместе” вже погано працює, тож обов’язково треба додати знак оклику. По аналізу малюнків видно, що перевага надається тим, де зображена російська символіка і меседж, що “Херсонщина – це Росія”, – додає Соболевський.

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