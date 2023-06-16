Допрашивают в спортзале школы: на Херсонщине оккупанты пытают проукраинских жителей

На временно оккупированных территориях Украины фиксируются случаи насильственного похищения проукраинско настроенного населения, а также обустройство новых пыточных для его содержания.

Об этом сообщает Генеральный штаб.

В частности, одну из таких пыточных российские террористы обустроили на территории общеобразовательной школы в поселке Великие Копани Херсонской области. В спортзале школы подразделения ФСБ РФ проводят допросы. Задержанных лиц оккупанты держат в жестких, бесчеловечных условиях, применяют к ним пытки.

При этом сообщается, что Авиация сил обороны в сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками были уничтожены три разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава противника и четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, две станции радиоэлектронной борьбы и еще два важных объекта противника.

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