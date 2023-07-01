Испания присоединилась к странам, которые поддерживают членство Украины в НАТО — Зеленский

Украина и Испания подписали совместную декларацию о поддержке членства Украины в НАТО. Это уже 21-й такой документ.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Испании Педро Санчесом.

По словам Зеленского, Украина рассчитывает на поддержку со стороны Испании на саммите блока в Вильнюсе в этом месяце.

— Убеждены, что на сегодня существуют все основания для того, чтобы предоставить Украине приглашение к членству в НАТО. Это станет сигналом, что мир и безопасность в Европе не имеют и никогда не будут иметь альтернатив, — подчеркнул глава государства.

Зеленский и Санчес обсудили гарантии безопасности для Украины, которые нужны на время до вступления в Альянс.

Педро Санчес отметил, что Испания в ближайшее время передаст новую тяжелую технику, в частности танки Leopard и бронетранспортеры. Также в Украину поедет полевой госпиталь с хирургическим оборудованием.

В совместной декларации лидеров Испании и Украины говорится, что Испания поддерживает укрепление партнерства НАТО с Украиной, в частности путем создания Совета Украина — НАТО.

Испания подтверждает свою поддержку политики открытых дверей НАТО в соответствии со стратегической концепцией НАТО от 2022 года и декларации Мадридского саммита НАТО, говорится в документе.

Источник: Европейская правда

Источник : Офис президента

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