11 украинских вузов вошли в рейтинг QS World University Rankings 2024
11 украинских университетов вошли в международный рейтинг QS World University Rankings 2024.
Всего в нынешнем списке представлены 1 500 заведений из 104 городов мира. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.
Больше всего баллов среди всех украинских вузов набрал Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, оказавшись на 681-690 позициях.
На втором месте — Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (691-700 позиции).
Тройку лидеров закрыл Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского (731-740).
Также в рейтинг вошли такие украинские высшие учебные заведения:
- Национальный технический университет Харьковский политехнический институт (901-950);
- НУ Львовская политехника (951-1000);
- Сумской государственный университет (951-1000 рейтинга);
- Национальный университет Киево-Могилянская академия (НаУКМА) (1001-1200);
- Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова (1001-1200);
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко (1201-1400);
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники (1201-1400);
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (1201-1400);
Рейтинг QS World University Rankings 2024 оценивает репутацию университетов, цитируемость научных публикаций, соотношение количества преподавателей и студентов, отношение к студентам на рынке труда, а также количество иностранных преподавателей и студентов.
В этом году авторы рейтинга проанализировали 17,5 млн научных работ, опросили более 240 тыс. преподавателей и работодателей.