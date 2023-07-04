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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

11 украинских вузов вошли в рейтинг QS World University Rankings 2024

КНУ ім Т. Г. Шевченка
Фото: Depositphotos

11 украинских университетов вошли в международный рейтинг QS World University Rankings 2024.

Всего в нынешнем списке представлены 1 500 заведений из 104 городов мира. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Больше всего баллов среди всех украинских вузов набрал Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, оказавшись на 681-690 позициях.

На втором месте — Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (691-700 позиции).

Тройку лидеров закрыл Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского (731-740).

Также в рейтинг вошли такие украинские высшие учебные заведения:

  • Национальный технический университет Харьковский политехнический институт (901-950);
  • НУ Львовская политехника (951-1000);
  • Сумской государственный университет (951-1000 рейтинга);
  • Национальный университет Киево-Могилянская академия (НаУКМА) (1001-1200);
  • Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова (1001-1200);
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко (1201-1400);
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники (1201-1400);
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (1201-1400);

Рейтинг QS World University Rankings 2024 оценивает репутацию университетов, цитируемость научных публикаций, соотношение количества преподавателей и студентов, отношение к студентам на рынке труда, а также количество иностранных преподавателей и студентов.

В этом году авторы рейтинга проанализировали 17,5 млн научных работ, опросили более 240 тыс. преподавателей и работодателей.

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Источник: Минобразования
Міносвіти, Образование в Украине, Рейтинг, Университет
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