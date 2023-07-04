11 українських ЗВО увійшли до рейтингу QS World University Rankings 2024
11 українських університетів увійшли до міжнародного рейтингу QS World University Rankings 2024.
Загалом у цьогорічному списку представлені 1 500 закладів зі 104 міст світу. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.
Найбільше балів серед усіх українських вишів набрав Київський національний університет імені Тараса Шевченка, опинившись на 681-690 позиціях.
На другому місці – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (691-700 позиції).
Трійку лідерів закрив Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (731-740).
Також до рейтингу увійшли такі українські заклади вищої освіти:
- Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут (901-950);
- НУ Львівська політехніка (951-1000);
- Сумський державний університет (951-1000 рейтингу);
- Національний університет Києво-Могилянська академія (НаУКМА) (1001-1200);
- Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (1001-1200);
- Львівський національний університет імені Івана Франка (1201-1400);
- Харківський національний університет радіоелектроніки (1201-1400);
- Національний університет біоресурсів і природокористування України (1201-1400);
Рейтинг QS World University Rankings 2024 оцінює репутацію університетів, цитованість наукових публікацій, співвідношення кількості викладачів і студентів, ставлення до студентів на ринку праці, а також кількість іноземних викладачів та студентів.
Цьогоріч автори рейтингу проаналізували 17,5 млн наукових робіт, опитали понад 240 тис. викладачів і роботодавців.