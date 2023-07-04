11 українських ЗВО увійшли до рейтингу QS World University Rankings 2024

11 українських університетів увійшли до міжнародного рейтингу QS World University Rankings 2024.

Загалом у цьогорічному списку представлені 1 500 закладів зі 104 міст світу. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

Найбільше балів серед усіх українських вишів набрав Київський національний університет імені Тараса Шевченка, опинившись на 681-690 позиціях.

На другому місці – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (691-700 позиції).

Трійку лідерів закрив Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (731-740).

Також до рейтингу увійшли такі українські заклади вищої освіти:

Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут (901-950);

НУ Львівська політехніка (951-1000);

Сумський державний університет (951-1000 рейтингу);

Національний університет Києво-Могилянська академія (НаУКМА) (1001-1200);

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (1001-1200);

Львівський національний університет імені Івана Франка (1201-1400);

Харківський національний університет радіоелектроніки (1201-1400);

Національний університет біоресурсів і природокористування України (1201-1400);

Рейтинг QS World University Rankings 2024 оцінює репутацію університетів, цитованість наукових публікацій, співвідношення кількості викладачів і студентів, ставлення до студентів на ринку праці, а також кількість іноземних викладачів та студентів.

Цьогоріч автори рейтингу проаналізували 17,5 млн наукових робіт, опитали понад 240 тис. викладачів і роботодавців.

Джерело : Міносвіти

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