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Рейтинг украинских университетов: какие вузы входят в первую десятку

Бедрак Виктория, редактор ленты
Рейтинг украинских университетов: какие вузы входят в первую десятку
Фото: Dreamstime

Ranking Web of Universities (Webometrics) опубликовал новый международный рейтинг университетов мира.

Всего комиссия оценила более 30 тысяч вузов, среди которых 306 – украинских.

Согласно рейтингу, в первую десятку лучших заведений высшего образования Украины вошли:

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  • Национальный технический университет Киевский политехнический институт
  • Киевский Национальный университет им. Тараса Шевченко
  • Сумской государственный университет
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
  • Национальный авиационный университет
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники
  • Национальный технический университет Харьковский политехнический институт
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко
  • Национальный университет Львовская политехника
  • Тернопольский национальный медицинский университет

Университеты оценивались по следующим критериям: количество внешних источников, содержащих обратные ссылки на веб-страницы учреждения; количество цитат ученых ВУЗа на Google Scholar Citations, количество статей исследователей учреждения за пятилетний период, входящих в наиболее цитируемые по расчетам Scimago.

Ранее рейтинг украинских университетов разработал Центр международных проектов Еврообразования в партнерстве с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Список возглавил Киевский национальный университет им. Шевченко, второе место занял – Киевский политехнический институт им. Сикорского, а третье – Харьковский национальный университет им. Каразина.

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Источник: Webometrics

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