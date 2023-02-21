Рейтинг украинских университетов: какие вузы входят в первую десятку
Ranking Web of Universities (Webometrics) опубликовал новый международный рейтинг университетов мира.
Всего комиссия оценила более 30 тысяч вузов, среди которых 306 – украинских.
Согласно рейтингу, в первую десятку лучших заведений высшего образования Украины вошли:
- Национальный технический университет Киевский политехнический институт
- Киевский Национальный университет им. Тараса Шевченко
- Сумской государственный университет
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
- Национальный авиационный университет
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники
- Национальный технический университет Харьковский политехнический институт
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко
- Национальный университет Львовская политехника
- Тернопольский национальный медицинский университет
Университеты оценивались по следующим критериям: количество внешних источников, содержащих обратные ссылки на веб-страницы учреждения; количество цитат ученых ВУЗа на Google Scholar Citations, количество статей исследователей учреждения за пятилетний период, входящих в наиболее цитируемые по расчетам Scimago.
Ранее рейтинг украинских университетов разработал Центр международных проектов Еврообразования в партнерстве с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Список возглавил Киевский национальный университет им. Шевченко, второе место занял – Киевский политехнический институт им. Сикорского, а третье – Харьковский национальный университет им. Каразина.
Источник: Webometrics