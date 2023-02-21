Рейтинг украинских университетов: какие вузы входят в первую десятку

Февраль, 21 в 14:54

Ranking Web of Universities (Webometrics) опубликовал новый международный рейтинг университетов мира.

Всего комиссия оценила более 30 тысяч вузов, среди которых 306 – украинских.

Согласно рейтингу, в первую десятку лучших заведений высшего образования Украины вошли:

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Национальный технический университет Киевский политехнический институт

Киевский Национальный университет им. Тараса Шевченко

Сумской государственный университет

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

Национальный авиационный университет

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Национальный технический университет Харьковский политехнический институт

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Национальный университет Львовская политехника

Тернопольский национальный медицинский университет

Университеты оценивались по следующим критериям: количество внешних источников, содержащих обратные ссылки на веб-страницы учреждения; количество цитат ученых ВУЗа на Google Scholar Citations, количество статей исследователей учреждения за пятилетний период, входящих в наиболее цитируемые по расчетам Scimago.

Ранее рейтинг украинских университетов разработал Центр международных проектов Еврообразования в партнерстве с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Список возглавил Киевский национальный университет им. Шевченко, второе место занял – Киевский политехнический институт им. Сикорского, а третье – Харьковский национальный университет им. Каразина.

Источник: Webometrics