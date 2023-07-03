Вскоре Leopard покажут свою работу на линии фронта — Резников
В ближайшее время десятки немецких танков Leopard продемонстрируют свою работу на линии фронта в Украине.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Кроме того, глава Минобороны поблагодарил немецкого коллегу Бориса Писториуса за предоставление военной помощи.
— Леопард — гордое и сильное животное. Оно любит свободу, честную борьбу и вкусную еду. Десятки Леопардов приехали в Украину, чтобы показать, на что они способны. И их время придет! — сказал Резников.
К слову, ранее в СМИ появилась информация, что власти Германии и Польши не могут договориться относительно обслуживания боевых танков Leopard, которые были переданы Украине.
Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.Василий Сафьянюк