Вскоре Leopard покажут свою работу на линии фронта — Резников

В ближайшее время десятки немецких танков Leopard продемонстрируют свою работу на линии фронта в Украине.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Кроме того, глава Минобороны поблагодарил немецкого коллегу Бориса Писториуса за предоставление военной помощи.

— Леопард — гордое и сильное животное. Оно любит свободу, честную борьбу и вкусную еду. Десятки Леопардов приехали в Украину, чтобы показать, на что они способны. И их время придет! — сказал Резников.

К слову, ранее в СМИ появилась информация, что власти Германии и Польши не могут договориться относительно обслуживания боевых танков Leopard, которые были переданы Украине.

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