Незабаром Leopard покажуть свою роботу на лінії фронту – Резніков
Найближчим часом десятки німецьких танків Leopard продемонструють свою роботу на лінії фронту в Україні.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
Крім того, глава Міноборони подякував німецькому колезі Борису Пісторіусу за надання військової допомоги.
– Леопард — горда і сильна тварина. Вона любить свободу, чесну боротьбу та смачну їжу. Десятки Леопардів приїхали в Україну, щоб показати, на що вони здатні. І їхній час прийде! — сказав Резніков.
До речі, раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що влада Німеччини та Польщі не може домовитися щодо обслуговування бойових танків Leopard, які були передані Україні.
Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.Василь Саф’янюк