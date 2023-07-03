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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Незабаром Leopard покажуть свою роботу на лінії фронту – Резніков

Leopard
Фото: Генштаб ЗСУ

Найближчим часом десятки німецьких танків Leopard продемонструють свою роботу на лінії фронту в Україні.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Крім того, глава Міноборони подякував німецькому колезі Борису Пісторіусу за надання військової допомоги.

– Леопард — горда і сильна тварина. Вона любить свободу, чесну боротьбу та смачну їжу. Десятки Леопардів приїхали в Україну, щоб показати, на що вони здатні. І їхній час прийде! — сказав Резніков.

До речі, раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що влада Німеччини та Польщі не може домовитися щодо обслуговування бойових танків Leopard, які були передані Україні.

Війна в Україні, Військова техніка, Німеччина, Олексій Резніков, Танки для України
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