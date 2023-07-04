Депутатам Львовского облсовета вручили повестки перед заседанием
Перед заседанием Львовского областного совета во вторник, 4 июля, депутатам раздавали повестки.
Об этом в социальной сети Facebook сообщили депутат облсовета Иосиф Сытник и Александр Ганущин.
— Сессия Львовского областного совета начинается со встречи с представителями Лычаковско-Железнодорожного ОРТЦК и СП г. Львова. Депутатам вручили повестки. Слава Украине! — написал Сытник.
К сообщению он прикрепил снимок повестки, которую ему вручили.
Ганущин отметил, что “областной военкомат исправляет ошибку, допущенную 24 февраля 2022 года”, и также прикрепил фото повестки.
Сколько именно депутатов их получили — не сообщается.
Информацию о том, что депутатам Львовского областного совета вручили повестки перед заседанием подтвердила начальница пресс-службы Львовского ТЦК и СП, капитан Мария Левко в комментарии Суспільному.
По ее словам, повестки вручили в рамках мобилизационных мероприятий, которые продолжаются в Украине. Военное положение в Украине длится до 18 августа.
Фото: Йосиф Сытник