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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Депутатам Львовского облсовета вручили повестки перед заседанием

Депутатам Львовского облсовета вручили повестки перед заседанием

Перед заседанием Львовского областного совета во вторник, 4 июля, депутатам раздавали повестки.

Об этом в социальной сети Facebook сообщили депутат облсовета Иосиф Сытник и Александр Ганущин.

— Сессия Львовского областного совета начинается со встречи с представителями Лычаковско-Железнодорожного ОРТЦК и СП г. Львова. Депутатам вручили повестки. Слава Украине! — написал Сытник.

К сообщению он прикрепил снимок повестки, которую ему вручили.

Ганущин отметил, что “областной военкомат исправляет ошибку, допущенную 24 февраля 2022 года”, и также прикрепил фото повестки.

Сколько именно депутатов их получили — не сообщается.

Информацию о том, что депутатам Львовского областного совета вручили повестки перед заседанием подтвердила начальница пресс-службы Львовского ТЦК и СП, капитан Мария Левко в комментарии Суспільному.

По ее словам, повестки вручили в рамках мобилизационных мероприятий, которые продолжаются в Украине. Военное положение в Украине длится до 18 августа.

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Фото: Йосиф Сытник

Военное положение, Львов, мобілізація
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