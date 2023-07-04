Депутатам Львівської облради вручили повістки перед засіданням

Перед засіданням Львівської обласної ради у вівторок, 4 липня, депутатам роздавали повістки.

Про це у соціальній мережі Facebook повідомили депутат облради Йосиф Ситник та Олександр Ганущин.

– Сесія Львівської обласної ради починається із зустрічі з представниками Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП м. Львова. Депутатам вручили повістки. Слава Україні! – написав Ситник.

До допису він прикріпив знімок повістки, яку йому вручили.

Ганущин зазначив, що “обласний військомат виправляє помилку, допущену 24 лютого 2022 року”, і також прикріпив фото повістки.

Скільки саме депутатів їх отримали – не повідомляється.

Інформацію про те, що депутатам Львівської обласної ради вручили повістки перед засіданням підтвердила начальниця пресслужби Львівського ТЦК та СП, капітан Марія Левко у коментарі Суспільному.

За її словами, повістки вручили в межах мобілізаційних заходів, які відбуваються в Україні. Воєнний стан в Україні триває до 18 серпня.

Фото: Йосиф Ситник

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.