Второго Чернобыля не будет: эксперт о последствиях в случае теракта на Запорожской АЭС

Даже при самом худшем сценарии теракта на Запорожский АЭС ситуация будет лучше, чем при Чернобыле.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил бывший работник Института ядерных опытов НАН Украины Людвиг Литвинский.

— Более полугода реакторы остановлены, как следствие — короткоживущих радионуклидов там нет. Апокалипсиса не будет. Действительно, в случае таких событий не надо находиться на воздухе, надо хорошо закрыть окна, запастись питьевой водой минимум на одни-двое суток. Максимальные последствия даже для тех, кто находился на воздухе, — это рост вероятности онкологических заболеваний, — сказал эксперт.

Литвинский объяснил, в первую очередь, не стоит находиться на воздухе тем, кто живет в десятках километров от ЗАЭС, а также в направлении до 100-150 км от станции.

— За счет естественной конвекции перемешивания воздуха даже радиоактивное облако не будет настолько опасным, что вообще не надо находиться на улице. Тем, кто живет поблизости, надо иметь защитные маски для органов дыхания, — добавил он.

Ранее в Генштабе ВСУ предупредили, что в ближайшее время Россия может прибегнуть к провокациям на Запорожской АЭС.

По информации военных, 4 июля на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

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