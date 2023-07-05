Другого Чорнобиля не буде: експерт про наслідки у разі теракту на Запорізькій АЕС
Навіть за найгіршого сценарію теракту на Запорізький АЕС ситуація буде краща, ніж при Чорнобилі.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив колишній працівник Інституту ядерних досвіджень НАН України Людвиг Литвинський.
– Більш ніж пів року реактори зупинені, як наслідок – короткоживучих радіонуклідів там немає. Апокаліпсису не буде. Дійсно, в разі таких подій не треба перебувати на повітрі, треба добре зачинити вікна, запастись питною водою щонайменше на одну-дві доби. Максимальні наслідки навіть для тих, хто перебував на повітрі, – це зростання ймовірності онкологічних захворювань, – сказав експерт.
Литвинський пояснив, насамперед, не варто перебувати на повітрі тим, хто живе в зоні десятків кілометрів від ЗАЕС, а також у напрямку до 100-150 км від станції.
– За рахунок природної конвекції перемішування повітря навіть радіоактивна хмара не буде настільки небезпечною, що взагалі не треба перебувати на вулиці. Тим, хто живе поблизу, треба мати захисні маски для органів дихання, – додав він.
Раніше у Генштаб ЗСУ попередили, що найближчим часом Росія може вдатись до провокацій на Запорізькій АЕС.
За інформацією військових, 4 липня на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.
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