Другого Чорнобиля не буде: експерт про наслідки у разі теракту на Запорізькій АЕС

Навіть за найгіршого сценарію теракту на Запорізький АЕС ситуація буде краща, ніж при Чорнобилі.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив колишній працівник Інституту ядерних досвіджень НАН України Людвиг Литвинський.

– Більш ніж пів року реактори зупинені, як наслідок – короткоживучих радіонуклідів там немає. Апокаліпсису не буде. Дійсно, в разі таких подій не треба перебувати на повітрі, треба добре зачинити вікна, запастись питною водою щонайменше на одну-дві доби. Максимальні наслідки навіть для тих, хто перебував на повітрі, – це зростання ймовірності онкологічних захворювань, – сказав експерт.

Литвинський пояснив, насамперед, не варто перебувати на повітрі тим, хто живе в зоні десятків кілометрів від ЗАЕС, а також у напрямку до 100-150 км від станції.

– За рахунок природної конвекції перемішування повітря навіть радіоактивна хмара не буде настільки небезпечною, що взагалі не треба перебувати на вулиці. Тим, хто живе поблизу, треба мати захисні маски для органів дихання, – додав він.

Раніше у Генштаб ЗСУ попередили, що найближчим часом Росія може вдатись до провокацій на Запорізькій АЕС.

За інформацією військових, 4 липня на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

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