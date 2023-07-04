Последствия аварии на Запорожской АЭС будут в тысячи раз меньше, чем при Чернобыле — эксперт
В случае аварии на Запорожской АЭС последствия будут значительно меньше, чем при Чернобыле.
Об этом в эфире телемарафона заявил доктор технических наук, заведующий отделением атомной энергетики Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины Владимир Борисенко.
Он подчеркнул, что “повторить ужас Чернобыльской аварии невозможно”.
— При Чернобыльской аварии в окружающую среду было выброшено более 100 млн кюри радиоактивности, топливо. Такое невозможно на блоках типа ВВЭР. С тех пор, как блоки не работают, прошло уже много месяцев, поэтому активность топлива уменьшилась в тысячи раз. Даже если будет повреждение топлива и разрушена защитная оболочка, последствия будут в сотни, а то и тысячи раз меньше, чем при Чернобыльской аварии, — сказал эксперт.
Один из худших сценариев, по словам Борисенко, если российские оккупанты спустят пруд-охладитель на Запорожской АЭС.
— Если прекратится поставка воды, то топливо начнет греться. Это и представляет опасность. Поэтому если спустят пруд-охладитель или отключат линии электропередач, то начнется отсчет времени, за которое необходимо будет компенсировать такие действия, — добавил он.
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