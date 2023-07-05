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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Крыму оккупанты насильственно меняют этнонациональный состав населения полуострова — ЦНС

керченський міст
Фото: Getty Images

Российские власти во временно оккупированном Крыму пытаются очистить полуостров от коренного населения. Об этом сообщает Центр информационного сопротивления.

Сообщается, что в Крыму враг проводит незаконную политику изменения этнонационального состава населения полуострова насильственными методами.

— Такие меры осуществляются за счет депортации коренного населения Крыма на территорию РФ и заселения полуострова гражданскими из РФ, — говорится в сообщении.

Как сообщает подполье, в 2023 году тенденция увеличения доли русского населения в Крыму значительно возросла.

Ранее член Комитета по правам человека и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что крымским татарам может грозить полное уничтожение, если временно оккупированный украинский полуостров останется под контролем Российской Федерации.

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Источник: ЦНС

Война в Украине, Крым, крымские татары, Російська агресія
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