В Крыму оккупанты насильственно меняют этнонациональный состав населения полуострова — ЦНС
Российские власти во временно оккупированном Крыму пытаются очистить полуостров от коренного населения. Об этом сообщает Центр информационного сопротивления.
Сообщается, что в Крыму враг проводит незаконную политику изменения этнонационального состава населения полуострова насильственными методами.
— Такие меры осуществляются за счет депортации коренного населения Крыма на территорию РФ и заселения полуострова гражданскими из РФ, — говорится в сообщении.
Как сообщает подполье, в 2023 году тенденция увеличения доли русского населения в Крыму значительно возросла.
Ранее член Комитета по правам человека и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что крымским татарам может грозить полное уничтожение, если временно оккупированный украинский полуостров останется под контролем Российской Федерации.
Источник: ЦНС
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