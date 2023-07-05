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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Криму окупанти насильно змінюють етнонаціональний склад населення півострова – ЦНС

керченський міст
Фото: Getty Images

Російська влада у тимчасово окупованому Криму намагається очистити півострів від корінного населення. Про це повідомляє Центр інформаційного спротиву.

Повідомляється, що у Криму ворог проводить незаконну політику зміни етнонаціонального складу населення півострова насильницькими методами.

— Такі заходи здійснюються за рахунок депортації корінного населення Криму на територію РФ і заселення півострова цивільними з РФ, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє підпілля, в 2023 році тенденція збільшення частки російського населення в Криму значно зросла.

Раніше член Комітету з прав людини та лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявляв, що кримським татарам може загрожувати повне знищення, якщо тимчасово окупований український півострів залишиться під контролем Російської Федерації.

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Джерело: ЦНС

Війна в Україні, Крим, кримські татари, Російська агресія
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Не встиг у Харкові вщухнути скандал із концертом Лободи і протестом школярки, як у місті знову палає. Пасажирка таксі зняла на відео, як водій обізвав Україну такою, що “не існує”, а все через те, що вона попросила його вимкнути російську музику в салоні автомобіля. Дівчина відмовилася їхати з водієм, а відео виклала в Instagram, щоб країна, яка потопає в крові через Росію, знала своїх антигероїв.

Тетяна Доцяк
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