У Криму окупанти насильно змінюють етнонаціональний склад населення півострова – ЦНС
Російська влада у тимчасово окупованому Криму намагається очистити півострів від корінного населення. Про це повідомляє Центр інформаційного спротиву.
Повідомляється, що у Криму ворог проводить незаконну політику зміни етнонаціонального складу населення півострова насильницькими методами.
— Такі заходи здійснюються за рахунок депортації корінного населення Криму на територію РФ і заселення півострова цивільними з РФ, – йдеться у повідомленні.
Як повідомляє підпілля, в 2023 році тенденція збільшення частки російського населення в Криму значно зросла.
Раніше член Комітету з прав людини та лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявляв, що кримським татарам може загрожувати повне знищення, якщо тимчасово окупований український півострів залишиться під контролем Російської Федерації.
Джерело: ЦНС
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