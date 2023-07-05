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Україна
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Який радіаційний фон в Україні – онлайн-карта

Карта радіаційного фону в Україні від 05.07.23

Ще наприкінці лютого 2022 року росіяни окупували Запорізьку АЕС. Відтоді там постійно перебуває особовий склад та військова техніка ворога.

4 липня 2023 року ЗСУ офіційно повідомили про можливу підготовку окупантами провокації на ЗАЕС – на крівлі 3 та 4 енергоблоків росіяни розмістили підозрілі пристрої, схожі на вибухові.

Кожен українець хоче почуватись у безпеці та першим дізнатися про можливу загрозу.

Факти ICTV підготували для вас онлайн-карту радіації в Україні.

Онлайн карта радіаційного фону в Україні

Карта SaveEcoBot у режимі онлайн допоможе дізнатися рівень радіаційного фону та контролювати ситуацію. Вона показує радіаційний фон, рівень забруднення повітря, а також пожежі по всій Україні.

Які норми радіаційного фону

  • 0,1-0,2 м3в/год — звичайний рівень радіаційного фону;
  • до 0,3 м3в/год — нормальний радіаційний фон;
  • 0,3-1,2 – м3в/год — підвищений радіаційний фон;
  • понад 1,2-м3в/год — небезпечний радіаційний фон.

Що робити у разі радіаційної аварії

  • Зайдіть в укриття, підвал або в середину будівлі. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін та даху.
  • Заберіть з собою домашніх тварин.
  • Закрийте та заблокуйте всі вікна та двері в приміщенні, не підходьте до них без нагальної потреби.
  • Зробіть кількаденний запас води у герметичних місткостях. Продукти загорніть у плівки та покладіть у холодильник або шафу.
  • Підготуйте маску, респіратор або ватно-марлеву пов’язку для захисту органів дихання.
  • Слідкуйте за повідомленнями від рятувальників ДСНС, поліції, місцевої влади.
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ЗАЕС, Карта, онлайн, Радіація
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