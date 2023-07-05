Який радіаційний фон в Україні – онлайн-карта

Ще наприкінці лютого 2022 року росіяни окупували Запорізьку АЕС. Відтоді там постійно перебуває особовий склад та військова техніка ворога.

4 липня 2023 року ЗСУ офіційно повідомили про можливу підготовку окупантами провокації на ЗАЕС – на крівлі 3 та 4 енергоблоків росіяни розмістили підозрілі пристрої, схожі на вибухові.

Кожен українець хоче почуватись у безпеці та першим дізнатися про можливу загрозу.

Факти ICTV підготували для вас онлайн-карту радіації в Україні.

Онлайн карта радіаційного фону в Україні

Карта SaveEcoBot у режимі онлайн допоможе дізнатися рівень радіаційного фону та контролювати ситуацію. Вона показує радіаційний фон, рівень забруднення повітря, а також пожежі по всій Україні.

Які норми радіаційного фону

0,1-0,2 м3в/год — звичайний рівень радіаційного фону;

— звичайний рівень радіаційного фону; до 0,3 м3в/год — нормальний радіаційний фон;

— нормальний радіаційний фон; 0,3-1,2 – м3в/год — підвищений радіаційний фон;

— підвищений радіаційний фон; понад 1,2-м3в/год — небезпечний радіаційний фон.

Що робити у разі радіаційної аварії

Зайдіть в укриття, підвал або в середину будівлі. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін та даху.

Заберіть з собою домашніх тварин.

Закрийте та заблокуйте всі вікна та двері в приміщенні, не підходьте до них без нагальної потреби.

Зробіть кількаденний запас води у герметичних місткостях. Продукти загорніть у плівки та покладіть у холодильник або шафу.

Підготуйте маску, респіратор або ватно-марлеву пов’язку для захисту органів дихання.

Слідкуйте за повідомленнями від рятувальників ДСНС, поліції, місцевої влади.

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