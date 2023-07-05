Есть прилеты: в Бердянске прогремели взрывы
В Бердянске и районе прозвучали взрывы.
Об этом пишут в СМИ.
— ПВО не работает. Есть прилеты, — говорится в сообщениях Telegram-каналах.
Официальной информации пока нет. Также неизвестно, куда именно было попадание.
Напомним, что ранее сообщалось, что украинские защитники продвинулись на Бердянском направлении в глубину обороны врага до 2 километров.
Полномасштабная война в Украине длится уже 497-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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