Есть прилеты: в Бердянске прогремели взрывы

В Бердянске и районе прозвучали взрывы.

Об этом пишут в СМИ.

— ПВО не работает. Есть прилеты, — говорится в сообщениях Telegram-каналах.

Официальной информации пока нет. Также неизвестно, куда именно было попадание.

Напомним, что ранее сообщалось, что украинские защитники продвинулись на Бердянском направлении в глубину обороны врага до 2 километров.

Полномасштабная война в Украине длится уже 497-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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