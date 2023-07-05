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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Є прильоти: у Бердянську пролунали вибухи

Вибух
Фото: Depositphotos

У Бердянську та районі пролунали вибухи.

Про це пишуть у ЗМІ.

– ППО не працює. Є прильоти, – йдеться у повідомленнях Telegram-каналах.

Офіційної інформації наразі немає. Також невідомо, куди саме було влучання.

До речі, раніше повідомлялося, що українські захисники просунулися на Бердянському напрямку в глибину оборони ворога до 2 кілометрів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 497-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Бердянськ, Війна в Україні, Вибух, Запорізька область
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