Є прильоти: у Бердянську пролунали вибухи

У Бердянську та районі пролунали вибухи.

Про це пишуть у ЗМІ.

– ППО не працює. Є прильоти, – йдеться у повідомленнях Telegram-каналах.

Офіційної інформації наразі немає. Також невідомо, куди саме було влучання.

До речі, раніше повідомлялося, що українські захисники просунулися на Бердянському напрямку в глибину оборони ворога до 2 кілометрів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 497-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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