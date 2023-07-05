Є прильоти: у Бердянську пролунали вибухи
У Бердянську та районі пролунали вибухи.
Про це пишуть у ЗМІ.
– ППО не працює. Є прильоти, – йдеться у повідомленнях Telegram-каналах.
Офіційної інформації наразі немає. Також невідомо, куди саме було влучання.
До речі, раніше повідомлялося, що українські захисники просунулися на Бердянському напрямку в глибину оборони ворога до 2 кілометрів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 497-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Не встиг у Харкові вщухнути скандал із концертом Лободи і протестом школярки, як у місті знову палає. Пасажирка таксі зняла на відео, як водій обізвав Україну такою, що “не існує”, а все через те, що вона попросила його вимкнути російську музику в салоні автомобіля. Дівчина відмовилася їхати з водієм, а відео виклала в Instagram, щоб країна, яка потопає в крові через Росію, знала своїх антигероїв.Тетяна Доцяк