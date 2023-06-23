Украина вернула еще двух военнопленных, вывезенных Россией в Венгрию — МИД

Украина вернула домой еще двух военнопленных, которых Россия вывезла в Венгрию.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

— Украинские дипломаты вывезли из Венгрии еще двух украинских военнопленных, которые были переданы Москвой Будапешту. Работаем, чтобы и остальные шесть воинов как можно быстрее вернулись домой к своим родным, — говорится в сообщении.

Напомним, что 20 июня из Венгрии удалось вывезти трех украинских военнопленных. Таким образом украинская сторона вернула уже пятерых защитников.

Ранее стало известно, что Россия передала Венгрии 11 украинских военнопленных.

Украинское правительство не было проинформировано о соответствующих переговорах между венгерской и российской сторонами.

Сейчас государство в сотрудничестве с международными партнерами активно работает, чтобы вернуть всех наших защитников домой.

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