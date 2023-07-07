Трещины уже идут и достигнут фундамента: Юсов о режиме в РФ и гражданской войне

В режиме президента РФ Владимира Путина уже есть трещины, и вскоре они могут дойти до фундамента, ведь в России хоть и особо некому устраивать гражданскую войну для отстаивания своих прав, однако есть желающие бороться за собственные интересы.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

— Для того, чтобы была гражданская война, нужны по крайней мере граждане, — ответил Юсов цитатой украинского писателя и социального психолога Олега Покальчука на вопрос журналиста о том, за кем стоит наблюдать в контексте гражданской войны в России.

Он отметил, что речь идет о людях с собственной гражданской позицией, которые готовы защищать свои права и бороться за них.

— В современной России мы таких особо не наблюдаем. Но, тем не менее, есть другие группы, которые готовы бороться если не за свои права, то за свои интересы, — сказал Юсов.

Представитель ГУР отметил, что на фоне событий, связанных с главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, и на фоне конфликта внутри элит России, которые находятся при власти, можно говорить о противостоянии между спецслужбами и армией РФ.

— Режим зашатался. Трещины уже идут и, я думаю, что скоро дойдут до фундамента, — прогнозирует Юсов.

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