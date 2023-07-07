Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Игорь Гуменюк подорвал себя и погиб: что произошло в Шевченковском суде Киева
Срочно
Ночная атака на Львов: четверо погибших, под завалами еще есть люди
Калибры сначала летели на Киев, а потом изменили траекторию – Игнат об ударе по Львову
Самой младшей погибшей было 32 – Козицкий об ударе по Львову
”Прилет” дрона в Подмосковье и взрывы в Новой Москве: что известно о громком утре в РФ
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Трещины уже идут и достигнут фундамента: Юсов о режиме в РФ и гражданской войне

Трещины уже идут и достигнут фундамента: Юсов о режиме в РФ и гражданской войне
Фото: УНИАН

В режиме президента РФ Владимира Путина уже есть трещины, и вскоре они могут дойти до фундамента, ведь в России хоть и особо некому устраивать гражданскую войну для отстаивания своих прав, однако есть желающие бороться за собственные интересы.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

— Для того, чтобы была гражданская война, нужны по крайней мере граждане, — ответил Юсов цитатой украинского писателя и социального психолога Олега Покальчука на вопрос журналиста о том, за кем стоит наблюдать в контексте гражданской войны в России.

Он отметил, что речь идет о людях с собственной гражданской позицией, которые готовы защищать свои права и бороться за них.

— В современной России мы таких особо не наблюдаем. Но, тем не менее, есть другие группы, которые готовы бороться если не за свои права, то за свои интересы, — сказал Юсов.

Читайте также
Мятеж Пригожина усилил недоверие российских солдат к высшим чинам ВС РФ — Маляр
ПВК Вагнер

Представитель ГУР отметил, что на фоне событий, связанных с главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, и на фоне конфликта внутри элит России, которые находятся при власти, можно говорить о противостоянии между спецслужбами и армией РФ.

— Режим зашатался. Трещины уже идут и, я думаю, что скоро дойдут до фундамента, — прогнозирует Юсов.

Андрій Юсов, Война в Украине, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В НАТО до сих пор не определились, что предложить Украине на саммите — СМИ
Україна-НАТО
Поставляла обезболивающие для солдат РФ: СБУ разоблачила фармакологическую компанию на Житомирщине
Трещины уже идут и достигнут фундамента: Юсов о режиме в РФ и гражданской войне
ВСУ системно выбивают РФ с позиций: ситуация на Таврическом направлении
Трещины уже идут и достигнут фундамента: Юсов о режиме в РФ и гражданской войне
Правительство выделило более 16 млрд грн для восстановления и трансформации Украины
Трещины уже идут и достигнут фундамента: Юсов о режиме в РФ и гражданской войне
Глава МИД Германии не одобрила поставки ВСУ кассетных снарядов
Дмитро Кулеба та Анналена Бербок
Видео
Последствия экоцида для Черного моря: насколько опасно купаться в Одессе

Черное море в Одессе закрыто для купания: на побережье все еще гниет камыш, принесенный течением из Херсона. Впрочем, на пляжах все равно полно людей. Некоторые даже купаются.

Александра Ченкова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (07.07.2023)
Трещины уже идут и достигнут фундамента: Юсов о режиме в РФ и гражданской войне
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (07.07.2023)
Трещины уже идут и достигнут фундамента: Юсов о режиме в РФ и гражданской войне
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (07.07.2023)
Трещины уже идут и достигнут фундамента: Юсов о режиме в РФ и гражданской войне
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (07.07.2023)
Трещины уже идут и достигнут фундамента: Юсов о режиме в РФ и гражданской войне
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь