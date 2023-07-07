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Тріщини вже йдуть і сягнуть фундамента: Юсов про режим в РФ і громадянську війну

Тріщини вже йдуть і сягнуть фундамента: Юсов про режим в РФ і громадянську війну
Фото: УНІАН

У режимі президента РФ Володимира Путіна вже є тріщини, а незабаром вони можуть дійти до фундамента, адже в Росії хоч і особливо нікому влаштовувати громадянську війну задля відстоювання своїх прав, проте є охочі боротися за власні інтереси.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

– Для того, щоб була громадянська війна, потрібні принаймні громадяни, – відповів Юсов цитатою українського письменника і соціального психолога Олега Покальчука на запитання журналіста щодо того, за ким варто спостерігати в контексті громадянської війни у Росії.

Він зазначив, що йдеться про людей із власною громадянською позицією, які готові захищати свої права і боротися за них.

– У сучасній Росії ми таких особливо не спостерігаємо. Але, тим не менш, є інші групи, які готові боротися якщо не за свої права, то за свої інтереси, – сказав Юсов.

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Представник ГУР зауважив, що на тлі подій, пов’язаних із ватажком ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним, і на тлі конфлікту всередині владних еліт Росії, можна говорити про протистояння між спецслужбами й армією РФ.

– Режим захитався. Тріщини вже йдуть і, я гадаю, що скоро дійдуть до фундамента, – прогнозує Юсов.

Андрій Юсов, Війна в Україні, Росія
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