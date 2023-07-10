Карта боевых действий на 10.07.2023 — ситуация на фронте
Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось около 30 боевых столкновений.
Карта боевых действий в Украине на 10.07.2023
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие.
На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Колодязного и Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголевка, Двуречное, Купянск, Кисловка Харьковской области.
На Лиманском направлении в течение суток противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе западнее Спорного Донецкой области, успеха не имел.
На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Дубово-Васильевка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Пивничне.
На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. В то же время, противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Керамик, Бердичи, Авдеевка, Водяное и Карловка Донецкой области.
На Марьинском направлении наши защитники отбили все вражеские атаки в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. Осуществил обстрелы более 15 населенных пунктов.
На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское, Макаровка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Ровнополя и Новоданиловки Запорожской области и Казацкого на Херсонщине. Осуществил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.
Потери РФ в войне на 10.07.20223:
- личного состава — около 234 480 (+440) человек ликвидировано,
- танков — 4085 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 7966 (+2) ед,
- артиллерийских систем — 4371 (+5) ед,
- РСЗО — 668 ед,
- средств ПВО — 414 (+1) ед,
- самолетов — 315 ед,
- вертолетов — 309 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3686 (+1) ед,
- крылатых ракет — 1271 ед,
- кораблей / катеров — 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6937 (+8) ед,
- специальной техники — 632 (+4) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 502-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк