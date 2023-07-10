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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 10.07.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні на 10.07.2023

Карта бойових дій України – де йдуть бої в Україні 10 липня 2023

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Колодязного та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічне, Куп’янськ, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів штурмові дії та намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі західніше Спірного Донецької області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Дубово-Василівка Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександро-Шультине та Північне.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки. Водночас противник здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Керамік, Бердичі, Авдіївка, Водяне та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі Мар’їнки. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське, Макарівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджував основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Рівнополя і Новоданилівки Запорізької області та Козацького на Херсонщині. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 502-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ISW
Війна в Україні, Карта
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