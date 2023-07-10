Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Один человек погиб, восемь в больнице. В Польше автобус с украинцами врезался в фуру
С 11 июля в Украине ограничивают продажу табачных изделий: что известно
Мы воюем, если это так: Байден заявил, что США вступят в войну, если РФ нападет на члена НАТО
Сделал это специально. Почему Эрдоган согласился вернуть Украине защитников Азовстали
Потянул на речку и заставил купаться голой. На Закарпатье задержали мужчину, который развращал 8-летнюю девочку
Украина Объясняем
Объясняем
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Как получить возмещение за поврежденное Россией имущество: пошаговая инструкция

Пошкоджене житло, війна в Україні
Фото: Getty Images

С началом полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, сотни тысяч украинцев остались без жилья.

В то же время государство разработало механизм получения возмещения убытков за поврежденное или уничтоженное имущество в результате агрессивной войны РФ.

Как получить компенсацию за поврежденное Россией жилье — читайте в пошаговой инструкции от Фактов ICTV.

Кто может получить компенсацию за разрушенное жилье

Компенсации предусмотрены за жилье, которое было разрушено или уничтожено в результате военных действий. Речь идет о квартирах, частных домах, садовых и дачных домах, объектах незавершенного строительства и т.д.

Получить компенсацию может владелец такого жилья, заказчики и инвесторы, члены кооперативов и наследники перечисленных лиц.

Прием заявок будет действовать в течение всего военного положения и еще в течение одного года после его отмены.

Также получить компенсацию можно будет на жилье, которое пострадало после отмены военного положения, но из-за последствий войны. Например, из-за детонации снаряда. Такие заявления можно будет подать в течение трех лет после отмены военного положения.

Шаг 1. Сообщить о поврежденном имуществе

Владелец поврежденного или уничтоженного дома / квартиры может самостоятельно сообщить о поврежденном или уничтоженном имуществе через приложение или портал Дія.

Также необходимо открыть счет єВідновлення в банке (до или во время подачи заявления).

Шаг 2. Подать заявление о выплате

После того, как вы сообщили о повреждении имущества, нужно перейти в раздел Подать заявление о выплатах (в приложении Дія).

Если у вас нет возможности отправить заявление онлайн, можете подать его письменно в органах соцзащиты или в центрах административных услуг, или у нотариуса.

К заявке нужно добавить пакет документов, подтверждающий право собственности на жилье, а также фото объекта до и после разрушения.

Шаг 3. Осмотр квартиры комиссией

Органы местного самоуправления образуют специальные комиссии для осмотра поврежденного имущества. В их состав входят специалисты с высшим образованием в сфере строительства и архитектуры, а также уполномоченные представители собственника или балансодержателя объекта.

После проверки объекта комиссия создает акт осмотра дома или квартиры. В случае значительных повреждений органы местного самоуправления привлекают экспертов, которые составляют отчет технического обследования, куда входит заключение о возможности дальнейшей эксплуатации дома. Перед выездом на объект комиссия информирует владельца о дате и времени проведения проверки.

Заявление и вывод комиссии по каждому отдельному объекту будут вносить в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

— Важно, что если комиссия уже сформировала акт, это ни в коем случае не отменяет подачу заявления через приложение Дия или ГНАУ, поскольку именно это заявление будет основанием для компенсации. Если вы уже подали заявление о повреждении имущества в приложении Дия, его не нужно дублировать в ЦПАУ.

Шаг 4. Фиксация полиции

Заявление о совершении преступления в Единый реестр досудебных расследований фиксируется полицией. Что касается поврежденного имущества – это отдельная процедура.

Отсутствие такого заявления не будет основанием для невыплаты компенсации, но граждане Украины могут воспользоваться своим правом сообщить о преступлении Российской Федерации.

Шаг 5. Ожидаем результат

Дождитесь в Дії уведомления о вынесении решения комиссией.

Если все будет в порядке, на ваш счет будет произведена компенсация за поврежденное жилье. Деньги можно расходы в течение одного года на строительные материалы или услуги.

Смотрите также
Возмещение утраченного жилья: кто на какую компенсацию может рассчитывать
Как получить возмещение за поврежденное Россией имущество: пошаговая инструкция

Война в Украине, вторгнення, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Ожидания Украины от саммита НАТО, наступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях: 503-й день войны
Как получить возмещение за поврежденное Россией имущество: пошаговая инструкция
Государства НАТО согласовали оборонные планы на случай нападения России — СМИ
НАТО
Конструкция не похожа ни на один танк мира: на что способен Меркава-3
Как получить возмещение за поврежденное Россией имущество: пошаговая инструкция
Дырявое эмбраго: как Россия обходит санкции на импорт оружия и где берет запчасти для своих ракет
Как получить возмещение за поврежденное Россией имущество: пошаговая инструкция
Видео
Саммит НАТО в Вильнюсе: какой результат можно будет считать победой для Украины

Первый заместитель директора Центра Новая Европа Сергей Солодкий объяснил, какой результат саммита НАТО в Вильнюсе можно будет считать победой для Украины.

Валентина Чорна
Новини Факти ICTV — випуск новин за 00:00 (11.07.2023)
Как получить возмещение за поврежденное Россией имущество: пошаговая инструкция
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (10.07.2023)
Как получить возмещение за поврежденное Россией имущество: пошаговая инструкция
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (10.07.2023)
Как получить возмещение за поврежденное Россией имущество: пошаговая инструкция
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (10.07.2023)
Как получить возмещение за поврежденное Россией имущество: пошаговая инструкция
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь