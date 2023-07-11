Фиктивная любовь ради выезда за границу: в Одесской области уклонист пытался сбежать в “свадебное путешествие”

В Одесской области пограничники задержали 32-летнего мужчину, который для того, чтобы выехать за границу, женился на 56-летней женщине с инвалидностью. Он сразу после “женитьбы” попытался пересечь пункт пропуска.

Об этом информирует Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Сообщается, что 32-летний житель одного из сел Южненского городского общества Одесской области нашел в сети объявление о возможности жениться на женщине с инвалидностью, чтобы избежать мобилизации и покинуть Украину. За это он заплатил 8 тыс. грн. “Жениху” подыскали 56-летнюю женщину с инвалидностью – и они поженились в Одессе.

“Влюбленные” сразу после заключения брака двинулись к границе, чтобы уклонист мог выехать из Украины.

— Во время пограничного контроля у правоохранителей возникло подозрение относительно искренности супругов. Разница в возрасте между “молодоженами” была существенной. Женщина была старше мужчины более чем на 20 лет. А дата бракосочетания совпадала с днем “свадебного” путешествия за границу. Оказалось, что “искра” в отношениях между молодоженами проскочила только для пересечения мужчиной границы, – сообщили в ведомстве.

Пограничники задержали “влюбленных” на пункте пропуска Староказачье. Мужчина признался, что заключил фиктивный брак, чтобы уехать за границу. Его задержали и передали полиции.

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