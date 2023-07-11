Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
С 11 июля в Украине ограничивают продажу табачных изделий: что известно
Один человек погиб, восемь в больнице. В Польше автобус с украинцами врезался в фуру
Сделал это специально. Почему Эрдоган согласился вернуть Украине защитников Азовстали
Потянул на речку и заставил купаться голой. На Закарпатье задержали мужчину, который развращал 8-летнюю девочку
Срочно
Ударили по объекту инфраструктуры: россияне ночью запустили по Николаеву баллистические ракеты
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Фиктивная любовь ради выезда за границу: в Одесской области уклонист пытался сбежать в “свадебное путешествие”

Фиктивная любовь ради выезда за границу: в Одесской области уклонист пытался сбежать в “свадебное путешествие”
Фото: Госпогранслужба

В Одесской области пограничники задержали 32-летнего мужчину, который для того, чтобы выехать за границу, женился на 56-летней женщине с инвалидностью. Он сразу после “женитьбы” попытался пересечь пункт пропуска.

Об этом информирует Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Сообщается, что 32-летний житель одного из сел Южненского городского общества Одесской области нашел в сети объявление о возможности жениться на женщине с инвалидностью, чтобы избежать мобилизации и покинуть Украину. За это он заплатил 8 тыс. грн. “Жениху” подыскали 56-летнюю женщину с инвалидностью – и они поженились в Одессе.

Фиктивная любовь ради выезда за границу: в Одесской области уклонист пытался сбежать в “свадебное путешествие”

Читайте также
Был в гидрокостюме: из реки на Закарпатье достали тело уклониста
Фиктивная любовь ради выезда за границу: в Одесской области уклонист пытался сбежать в “свадебное путешествие”

“Влюбленные” сразу после заключения брака двинулись к границе, чтобы уклонист мог выехать из Украины.

— Во время пограничного контроля у правоохранителей возникло подозрение относительно искренности супругов. Разница в возрасте между “молодоженами” была существенной. Женщина была старше мужчины более чем на 20 лет. А дата бракосочетания совпадала с днем “свадебного” путешествия за границу. Оказалось, что “искра” в отношениях между молодоженами проскочила только для пересечения мужчиной границы, – сообщили в ведомстве.

Пограничники задержали “влюбленных” на пункте пропуска Староказачье. Мужчина признался, что заключил фиктивный брак, чтобы уехать за границу. Его задержали и передали полиции.

Война в Украине, Военное положение, Госпогранслужба, Одесская область, Прикордонники, Мужчины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Атака дронами Shahed: в Киевской области сообщают о взрывах
Фиктивная любовь ради выезда за границу: в Одесской области уклонист пытался сбежать в “свадебное путешествие”
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Польша предоставит инфраструктуру для обучения украинских пилотов на F-16
Фиктивная любовь ради выезда за границу: в Одесской области уклонист пытался сбежать в “свадебное путешествие”
Угроза Shahed на севере и второй день саммита НАТО в Вильнюсе: 504-й день войны
504-й день війни
В разгар войны вступление Украины в НАТО невозможно — Блинкен
Ентоні Блінкен
Видео
Главное препятствие к вступлению в ЕС: что не так с е-декларациями чиновников

В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

Василий Сафьянюк
Людям нужно утешение: Зибров, Люся Кава и Иван Ганзера выступили на благотворительном концерте в Буче
Фиктивная любовь ради выезда за границу: в Одесской области уклонист пытался сбежать в “свадебное путешествие”
Длинные очереди и тысячи бумажек: родственники погибших воинов не могут получить выплаты
Фиктивная любовь ради выезда за границу: в Одесской области уклонист пытался сбежать в “свадебное путешествие”
Новини Факти ICTV — випуск новин за 00:00 (11.07.2023)
Фиктивная любовь ради выезда за границу: в Одесской области уклонист пытался сбежать в “свадебное путешествие”
Саммит НАТО в Вильнюсе: какой результат можно будет считать победой для Украины
Україна-НАТО
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь