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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Был в гидрокостюме: из реки на Закарпатье достали тело уклониста

Был в гидрокостюме: из реки на Закарпатье достали тело уклониста
Фото: УНИАН

На Закарпатье из реки Тиса достали тело жителя Днепропетровщины, который, вероятно, пытался незаконно пересечь границу с Румынией.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Об утопленнике проинформировал мужчина, рыбачивший в поселке Буштыно.

Отмечается, что погибший был в гидрокостюме, при нем нашли паспорт гражданина Украины и водительское удостоверение. Согласно документам, мужчина был зарегистрирован в Днепропетровской области. Тело было обнаружено ниже по течению от участка, где по реке проходит граница между Украиной и Румынией.

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Как отмечают пограничники, вероятнее всего, утопленник погиб при попытке незаконно пересечь государственную границу через Тису.

Был в гидрокостюме: из реки на Закарпатье достали тело уклониста

Фото: Держприкордонслужба/https://dpsu.gov.ua/ua/news/Nepodalik-ukrainsko-rumunskogo-kordonu-z-Tisi-znovu-distali-potopelnika/

В ГПСУ отметили, что это уже 16 утопленник, обнаруженных в Тисе на участках границы с Румынией и Венгрией.

Госпогранслужба, Закарпатье, мобілізація, Прикордонники, Румунія, Мужчины
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