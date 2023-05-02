Был в гидрокостюме: из реки на Закарпатье достали тело уклониста

На Закарпатье из реки Тиса достали тело жителя Днепропетровщины, который, вероятно, пытался незаконно пересечь границу с Румынией.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Об утопленнике проинформировал мужчина, рыбачивший в поселке Буштыно.

Отмечается, что погибший был в гидрокостюме, при нем нашли паспорт гражданина Украины и водительское удостоверение. Согласно документам, мужчина был зарегистрирован в Днепропетровской области. Тело было обнаружено ниже по течению от участка, где по реке проходит граница между Украиной и Румынией.

Как отмечают пограничники, вероятнее всего, утопленник погиб при попытке незаконно пересечь государственную границу через Тису.

В ГПСУ отметили, что это уже 16 утопленник, обнаруженных в Тисе на участках границы с Румынией и Венгрией.

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