НАТО должно быть готово принять Украину сразу после окончания войны — Уоллес
НАТО должно быть готово как можно быстрее принять Украину после завершения полномасштабной войны.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
– Когда бы не закончился этот конфликт, мы должны быть готовы как можно скорее принять Украину в НАТО. Это действительно важно, потому что Россия будет в первую очередь посягать на страны, которые не смогли вступить или переходят от нечленства к членству. Это может сделать их уязвимыми, – говорит министр.
Уоллес добавил, что НАТО придерживается политики открытых дверей, однако членство страны в состоянии войны создает угрозу военному блоку.
— Члены НАТО должны работать вместе, чтобы убедиться, что Россия терпит неудачу, прежде чем позволить Украине присоединиться к Альянсу, — отметил Уоллес.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк