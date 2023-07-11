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Малиновская Ангелина, редактор ленты

НАТО должно быть готово принять Украину сразу после окончания войны — Уоллес

Бен Воллес
Фото: Getty Images

НАТО должно быть готово как можно быстрее принять Украину после завершения полномасштабной войны.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

– Когда бы не закончился этот конфликт, мы должны быть готовы как можно скорее принять Украину в НАТО. Это действительно важно, потому что Россия будет в первую очередь посягать на страны, которые не смогли вступить или переходят от нечленства к членству. Это может сделать их уязвимыми, – говорит министр.

Уоллес добавил, что НАТО придерживается политики открытых дверей, однако членство страны в состоянии войны создает угрозу военному блоку.

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НАТО должно быть готово принять Украину сразу после окончания войны — Уоллес

— Члены НАТО должны работать вместе, чтобы убедиться, что Россия терпит неудачу, прежде чем позволить Украине присоединиться к Альянсу, — отметил Уоллес.

Источник: CNN
Бен Уоллес, Война в Украине, Великобритания, НАТО
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