НАТО має бути готове прийняти Україну одразу після закінчення війни – Воллес
НАТО має бути готове якнайшвидше прийняти Україну після закінчення повномасштабної війни.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.
– Коли б не закінчився цей конфлікт, ми повинні бути готові якомога швидше прийняти Україну в НАТО.
Це дійсно важливо, тому що Росія в першу чергу чіплятиметься до країн, які не змогли вступити або переходять від нечленства до членства. Це може зробити їх вразливими, — говорить міністр.
Воллес додав, що НАТО дотримується політики відкритих дверей, проте членство країни у стані війни створює загрозу для воєнного блоку.
– Члени НАТО повинні працювати разом, щоб переконатися, що Росія зазнає невдачі, перш ніж дозволити Україні приєднатися до Альянсу, — зазначив Воллес.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк