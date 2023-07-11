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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

НАТО має бути готове прийняти Україну одразу після закінчення війни – Воллес

Бен Воллес
Фото: Getty Images

НАТО має бути готове якнайшвидше прийняти Україну після закінчення повномасштабної війни.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

– Коли б не закінчився цей конфлікт, ми повинні бути готові якомога швидше прийняти Україну в НАТО.
Це дійсно важливо, тому що Росія в першу чергу чіплятиметься до країн, які не змогли вступити або переходять від нечленства до членства. Це може зробити їх вразливими, — говорить міністр.

Воллес додав, що НАТО дотримується політики відкритих дверей, проте членство країни у стані війни створює загрозу для воєнного блоку.

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НАТО має бути готове прийняти Україну одразу після закінчення війни – Воллес

– Члени НАТО повинні працювати разом, щоб переконатися, що Росія зазнає невдачі, перш ніж дозволити Україні приєднатися до Альянсу, — зазначив Воллес.

Джерело: CNN
Бен Воллес, Війна в Україні, Велика Британія, НАТО
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