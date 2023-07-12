Германия не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты – Писториус

Германия не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает Handelsblatt.

— Если отдельные партнеры делают это (передают дальнобойные ракеты. – Ред.), то это их суверенное решение. Мы не намерены менять свою позицию, — сказал министр в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе.

Он добавил, что не видит причин для критики Германии, поскольку она является вторым по значимости союзником Украины.

— Без нас противовоздушная оборона Украины была бы вообще немыслима, — заявил Писториус.

Напомним, Германия имеет на вооружении дальнобойные ракеты Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

В конце мая Украина официально запросила у ФРГ это оружие.

Ранее ракеты Taurus предлагал передать ВСУ немецкий политик ХДС и полковник в отставке Родерих Кизеветтер.

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