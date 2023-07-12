Германия не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты – Писториус
Германия не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты.
Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает Handelsblatt.
— Если отдельные партнеры делают это (передают дальнобойные ракеты. – Ред.), то это их суверенное решение. Мы не намерены менять свою позицию, — сказал министр в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе.
Он добавил, что не видит причин для критики Германии, поскольку она является вторым по значимости союзником Украины.
— Без нас противовоздушная оборона Украины была бы вообще немыслима, — заявил Писториус.
Напомним, Германия имеет на вооружении дальнобойные ракеты Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.
В конце мая Украина официально запросила у ФРГ это оружие.
Ранее ракеты Taurus предлагал передать ВСУ немецкий политик ХДС и полковник в отставке Родерих Кизеветтер.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк