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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Эрдоган объяснил, почему отдал командиров из Азовстали Украине

повернення захисників Маріуполя з Туреччини
Фото: Офис президента

Разрешение вернуть в Украину командиров-защитников Азовстали в конце концов “вышло на позитив” в отношениях с Россией.

Об этом на пресс-конференции в Вильнюсе заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Договоренности о том, что военные командиры должны оставаться в Турции, были достигнуты на двусторонней основе между Украиной и Россией.

— Сначала это было результатом дискуссии между Украиной и Россией, и до пятницы они были у нас, — сказал турецкий президент.

По словам Эрдогана, он согласился отдать защитников Азовстали только потому, что об этом попросил президент Владимир Зеленский.

— Когда мы получили этот запрос — то мы отдали этих командиров, — сказал он.

Эрдоган не считает, что это повлияло на отношения с Россией.

— Сначала Россия возмутилась, а потом это перешло в позитив, — заявил он и спрогнозировал обсуждение этой темы на встрече с Путиным в сентябре.

Напомним, что 8 июля Украина вернула из Турции украинских военных из Азовстали, которые находились там после российского плена.

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Эрдоган объяснил, почему отдал командиров из Азовстали Украине

Источник: Европейская правда

Азовсталь, Война в Украине, Реджеп Эрдоган, Росія-Туреччина, Туреччина, Україна-Туреччина
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