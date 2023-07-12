Эрдоган объяснил, почему отдал командиров из Азовстали Украине
Разрешение вернуть в Украину командиров-защитников Азовстали в конце концов “вышло на позитив” в отношениях с Россией.
Об этом на пресс-конференции в Вильнюсе заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Договоренности о том, что военные командиры должны оставаться в Турции, были достигнуты на двусторонней основе между Украиной и Россией.
— Сначала это было результатом дискуссии между Украиной и Россией, и до пятницы они были у нас, — сказал турецкий президент.
По словам Эрдогана, он согласился отдать защитников Азовстали только потому, что об этом попросил президент Владимир Зеленский.
— Когда мы получили этот запрос — то мы отдали этих командиров, — сказал он.
Эрдоган не считает, что это повлияло на отношения с Россией.
— Сначала Россия возмутилась, а потом это перешло в позитив, — заявил он и спрогнозировал обсуждение этой темы на встрече с Путиным в сентябре.
Напомним, что 8 июля Украина вернула из Турции украинских военных из Азовстали, которые находились там после российского плена.
Источник: Европейская правда
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