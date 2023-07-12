Ердоган пояснив, чому віддав командирів з Азовсталі Україні
Дозвіл повернути в Україну командирів-захисників Азовсталі зрештою “вийшов на позитив” у відносинах з Росією.
Про це на пресконференції у Вільнюсі заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
Домовленості про те, що військові командири мають лишатися у Туреччині, були досягнуті на двосторонній основі між Україною та Росією.
– Спершу це було результатом дискусії між Україною і Росією, і до п’ятниці вони були у нас, – сказав турецький президент.
За словами Ердогана, він погодився віддати захисників Азовсталі лише через те, що про це попросив президент Володимир Зеленський.
– Коли ми отримали цей запит – то ми віддали цих командирів, – сказав він.
Ердоган не вважає, що це вплинуло на відносини з Росією.
– Спершу Росія обурилася, а потім це перейшло в позитив, – заявив він та спрогнозував обговорення цієї теми на зустрічі з Путіним у вересні.
Нагадаємо, що 8 липня Україна повернула з Туреччини українських військових з Азовсталі, які перебували там після російського полону.
Джерело: Європейська правда
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