Кешбек на топливо в Украине был временной государственной программой поддержки, введенной в ответ на резкий рост цен на нефтепродукты.

Кешбек на топливо ее в Украине завершился: что известно

Как сообщили в Минэкономики, кэшбек на топливо завершился, ведь программа действовала до 31 мая 2026 включительно. Именно эта дата финальная — после нее начисление кэшбека за топливо больше не осуществляется, даже если покупка состоялась раньше, но была произведена вне условий программы или с задержкой обработки.

Напомним, что запуск программы состоялся в марте 2026 года как антикризисный шаг правительства на фоне роста мировых цен на нефть, в частности, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Идея заключалась в том, чтобы частично компенсировать расходы водителей, для которых топливо является значительной частью ежедневных расходов. Больше всего воспользовались программой владельцы автомобилей бюджетного класса с небольшим объемом двигателя — таких было подавляющее большинство.

Итоги кэшбека на топливо

За время действия программы ее участниками стали около 2,3 млн. украинцев. Кешбек начислялся автоматически при безналичной оплате топлива на АЗС, которые присоединились к инициативе.

Размер компенсации зависел от вида топлива: 15% для дизеля, 10% для бензина и 5% для сжиженного газа. К программе подключились как крупные сети автозаправок, так и локальные операторы.

Будет ли продлен кэшбек на топливо

Кешбек на топливо с самого начала рассматривался как временный механизм. Его задачей было уменьшить нагрузку на население в период ценового шока, пока государство параллельно работало над стабилизацией поставок горючего и недопущением дефицита на рынке.

Особо важно знать об использовании уже накопленных средств. Их можно потратить до 30 июня 2026 включительно. После этой даты неиспользованные остатки автоматически возвращаются в государственный бюджет.

В то же время следует не путать эту инициативу с программой Национальный кэшбек, которая продолжает действовать и дальше. Она включает другие категории расходов — в частности украинские товары, коммунальные услуги, лекарства и книги.

Итак, топливный кэшбек действовал до 31 мая 2026, а использовать остатки средств можно только до 30 июня 2026 года. После этого программа окончательно завершается.

