Президент Венгрии Тамаш Шуйок публично отказался выполнять требование оппозиционного политика Петера Мадяра об отставке, заявив, что продолжит выполнять свои обязанности в соответствии с конституцией.

Об этом пишет Daily News Hungary.

Как пишет издание, Тамаш Шуйок заявил, что после обсуждения ситуации не видит оснований покидать пост.

По его словам, отставка не устранит более глубокий институциональный конфликт между государственными органами.

Президент подчеркнул, что глава государства и правительство должны действовать в рамках конституционного взаимодействия, даже несмотря на политические противоречия.

Он раскритиковал заявления Мадяра, назвав их слишком конфронтационными и создающими дополнительное напряжение между институтами.

Шуйок также заявил, что не намерен препятствовать работе правительства, в частности, в вопросах, связанных с финансированием ЕС и другими ключевыми решениями, и продолжит выполнять свои конституционные полномочия.

Публичный спор обострился после того, как Петер Мадяр установил дедлайн для добровольной отставки президента и обвинил его в бездействии защиты верховенства права, заявив также, что глава государства, по его мнению, больше сосредоточен на собственной зарплате, которая составляет 6,3 млн форинтов (около €17,8 тыс.) на месяц.

В ответ политическая партия Фидес заявила о недопустимости давления на главу государства и назвала такие требования угрозой конституционному порядку.

Конфликт между сторонами, по данным венгерских СМИ, может продолжиться в ближайшее время на фоне дальнейших политических заявлений и запланированных встреч.

Напомним, 9 мая лидер оппозиционной партии Тиса Петер Мадяр принял присягу на должность премьер-министра Венгрии.

За кандидатуру Петера Мадяра проголосовали 140 депутатов, в то время как 40 высказались против.

В своем первом заявлении Мадяр пообещал использовать парламентское большинство для масштабной перезагрузки государственных институтов, которые, по его словам, были сформированы при Викторе Орбане и находились под влиянием лояльных к нему кадровых назначений в судах, медиа и госаппарате.

