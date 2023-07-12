Украина против иностранных войск на своей территории до членства в НАТО — Зеленский

На сегодня как Украина, так и государства — члены НАТО не заинтересованы в размещении иностранных войск на украинской территории.

Об этом в среду, 12 июля, во время пресс-конференции в Вильнюсе сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Его спросили, заинтересована ли Украина в размещении, как пример, польских войск на украинской территории.

— Я честно хочу вам сказать, что вопрос такой никто не поднимает. И страны НАТО не заинтересованы, и мы не заинтересованы, пока мы не в НАТО, чтобы у нас размещались те или иные вооруженные силы. Я считаю, что в этом случае наших Вооруженных сил достаточно. Вопрос как раз в конкретном новейшем оружии по образцу НАТО, — сказал он.

При этом президент допустил, что может быть “наоборот”.

— Партнеры понимают, что у нас мощная армия. И когда мы будем в НАТО, то наши военные, которые имеют военный опыт, вот они, уверен, могут быть приглашены в рамках действующего законодательства обеспечивать соответствующую безопасность на территориях других государств НАТО, — сказал он.

Напомним, во время итоговой пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что с рядом стран — членов НАТО будут приняты двусторонние обязательства по гарантиям безопасности, которые затем ратифицируют в парламентах государств — участников блока.

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