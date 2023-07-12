Україна проти іноземних військ на своїй території до членства в НАТО – Зеленський

На сьогодні як Україна, так і держави – члени НАТО не зацікавлені в розміщенні іноземних військ на українській території.

Про це в середу, 12 липня, під час пресконференції у Вільнюсі сказав президент України Володимир Зеленський.

Його запитали, чи зацікавлена Україна в розміщенні, як приклад, польських військ на українській території.

– Я чесно хочу вам сказати, що питання таке ніхто не підіймає. І країни НАТО не зацікавлені, і ми не зацікавлені, поки ми не в НАТО, щоб у нас розміщувалися ті чи інші збройні сили. Я вважаю, що в цьому випадку наших Збройних сил достатньо. Питання якраз в конкретній новітній зброї за зразком НАТО, – сказав він.

Водночас президент допустив, що може бути “навпаки”.

– Партнери розуміють, що у нас потужна армія. І коли ми будемо в НАТО, то наші військові, які мають військовий досвід, ось вони, впевнений, можуть бути запрошені в рамках чинного законодавства забезпечувати відповідну безпеку на територіях інших держав НАТО, – сказав він.

Нагадаємо, під час підсумкової пресконференції президент Володимир Зеленський заявив, що з низкою країн – членів НАТО будуть ухвалені двосторонні зобов’язання щодо гарантій безпеки, які потім ратифікують в парламентах держав – учасників блоку.

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