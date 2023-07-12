Укр Рус Eng
Поддержать
Укр Рус Eng
Популярные Срочно
Ударили по объекту инфраструктуры: россияне ночью запустили по Николаеву баллистические ракеты
Срочно
Взрыв неизвестного военного объекта в Запорожье: пострадало уже 18 человек, среди них — 6 детей
Повез семью в лес на чернику: на Житомирщине мужчина наехал на мину
С сентября Ощадбанк не будет выплачивать пенсии и соцпомощь на карты некоторым украинцам — причина
Направлялся домой с лечения: украинского военного с протезом сняли с рейса в Варшаву
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Привлекают родственников из России: Юсов рассказал, как оккупанты пытаются сорвать контрнаступление

Привлекают родственников из России: Юсов рассказал, как оккупанты пытаются сорвать контрнаступление
Фото: УНИАН

С начала контрнаступления ВСУ с украинскими военными массово начали связываться родственники из России.

Как объяснил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, это часть российских информационных спецопераций против Украины.

Враг не имеет успехов на поле боя, поэтому ищет любые способы дестабилизировать ситуацию в Украине.

— Попытки влиять на военнослужащих через родственников в РФ — тоже часть таких ИПСО. Это может делаться с целью сбора информации или вербовки, но чаще всего — для снижения доверия к решениям военно-политического руководства и общего расшатывания общества, — сказали в пресс-службе ГУР.

Юсов отметил, что использование личных и родственных контактов — это метод, которым активно пользовались советские, а теперь уже и российские спецслужбы.

В случае грамотного выполнения такой ИПСО кто-то из украинских военных может согласиться на более основательное общение с россиянами.

Любой контакт россиян с военнослужащими или их родственниками является или намеренно организованным, или, по меньшей мере, контролируемым.

— Пишут под разными предлогами: родственники, знакомые, одногруппники, одноклассники. Есть истории, когда на связь выходят люди, которые не виделись и не слышались десятилетиями. А здесь они появляются с какими-то личными историями или предложениями, — сказал представитель ГУР.

Юсов убежден, что чем активнее становится контрнаступление, тем интенсивнее будут попытки РФ эмоционально давить на украинцев.

Читайте также
Трещины уже идут и достигнут фундамента: Юсов о режиме в РФ и гражданской войне
Привлекают родственников из России: Юсов рассказал, как оккупанты пытаются сорвать контрнаступление

Источник: ЛІГА.net
Андрій Юсов, Война в Украине, Разведка, Російська агресія, Савченко
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
По итогам саммита были убраны все двусмысленности относительно того, будет ли Украина в НАТО — Зеленский
Столтенберг та Зеленський
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Завершение саммита НАТО и военная помощь Украине: 505-й день войны
Привлекают родственников из России: Юсов рассказал, как оккупанты пытаются сорвать контрнаступление
Украине больше нужны артиллерийские снаряды, а не ракеты ATACMS — Байден
Джо Байден
Без ПДЧ, но и без приглашения: с чем Украина вышла с саммита НАТО в Вильнюсе
Привлекают родственников из России: Юсов рассказал, как оккупанты пытаются сорвать контрнаступление
Видео
Главное препятствие к вступлению в ЕС: что не так с е-декларациями чиновников

В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

Василий Сафьянюк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (12.07.2023)
Привлекают родственников из России: Юсов рассказал, как оккупанты пытаются сорвать контрнаступление
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 17:00 (12.07.2023)
Привлекают родственников из России: Юсов рассказал, как оккупанты пытаются сорвать контрнаступление
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (12.07.2023)
Привлекают родственников из России: Юсов рассказал, как оккупанты пытаются сорвать контрнаступление
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (12.07.2023)
Привлекают родственников из России: Юсов рассказал, как оккупанты пытаются сорвать контрнаступление
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь