Привлекают родственников из России: Юсов рассказал, как оккупанты пытаются сорвать контрнаступление

С начала контрнаступления ВСУ с украинскими военными массово начали связываться родственники из России.

Как объяснил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, это часть российских информационных спецопераций против Украины.

Враг не имеет успехов на поле боя, поэтому ищет любые способы дестабилизировать ситуацию в Украине.

— Попытки влиять на военнослужащих через родственников в РФ — тоже часть таких ИПСО. Это может делаться с целью сбора информации или вербовки, но чаще всего — для снижения доверия к решениям военно-политического руководства и общего расшатывания общества, — сказали в пресс-службе ГУР.

Юсов отметил, что использование личных и родственных контактов — это метод, которым активно пользовались советские, а теперь уже и российские спецслужбы.

В случае грамотного выполнения такой ИПСО кто-то из украинских военных может согласиться на более основательное общение с россиянами.

Любой контакт россиян с военнослужащими или их родственниками является или намеренно организованным, или, по меньшей мере, контролируемым.

— Пишут под разными предлогами: родственники, знакомые, одногруппники, одноклассники. Есть истории, когда на связь выходят люди, которые не виделись и не слышались десятилетиями. А здесь они появляются с какими-то личными историями или предложениями, — сказал представитель ГУР.

Юсов убежден, что чем активнее становится контрнаступление, тем интенсивнее будут попытки РФ эмоционально давить на украинцев.

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