Залучають родичів із Росії: Юсов розповів, як окупанти намагаються зірвати контрнаступ
Від початку контрнаступу ЗСУ з українськими військовими масово почали зв’язуватися родичі з Росії.
Як пояснив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, це частина російських інформаційних спецоперацій проти України.
Ворог не має успіхів на полі бою, тому шукає будь-які способи дестабілізувати ситуацію в Україні.
– Спроби впливати на військовослужбовців через родичів у РФ – теж частина таких ІПСО. Це може робитися з метою збору інформації чи вербування, але найчастіше – для зниження довіри до рішень військово-політичного керівництва та загального розхитування суспільства, – сказали у пресслужбі ГУР.
Юсов зазначив, що використання особистих і родинних контактів – це метод, яким активно користувались радянські, а тепер уже й російські спецслужби.
У разі грамотного виконання такої ІПСО хтось з українських військових може погодитися на більш ґрунтовне спілкування з росіянами.
Будь-який контакт росіян із військовослужбовцями або їхніми родичами є або навмисно організованим, або, щонайменше, контрольованим,
– Пишуть під різними приводами: родичі, знайомі, одногрупники, однокласники. Є історії, коли на зв’язок виходять люди, які не бачились і не чулися десятиліттями. А тут вони з’являються з якимось особистими історіями чи пропозиціями, – сказав представник ГУР.
Юсов переконаний, що активнішим стає контрнаступ, то інтенсивнішими будуть спроби РФ емоційно тиснути на українців.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк