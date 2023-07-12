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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Залучають родичів із Росії: Юсов розповів, як окупанти намагаються зірвати контрнаступ

Залучають родичів із Росії: Юсов розповів, як окупанти намагаються зірвати контрнаступ
Фото: УНІАН

Від початку контрнаступу ЗСУ з українськими військовими масово почали зв’язуватися родичі з Росії.

Як пояснив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, це частина російських інформаційних спецоперацій проти України.

Ворог не має успіхів на полі бою, тому шукає будь-які способи дестабілізувати ситуацію в Україні.

– Спроби впливати на військовослужбовців через родичів у РФ – теж частина таких ІПСО. Це може робитися з метою збору інформації чи вербування, але найчастіше – для зниження довіри до рішень військово-політичного керівництва та загального розхитування суспільства, – сказали у пресслужбі ГУР.

Юсов зазначив, що використання особистих і родинних контактів – це метод, яким активно користувались радянські, а тепер уже й російські спецслужби.

У разі грамотного виконання такої ІПСО хтось з українських військових може погодитися на більш ґрунтовне спілкування з росіянами.

Будь-який контакт росіян із військовослужбовцями або їхніми родичами є або навмисно організованим, або, щонайменше, контрольованим,

– Пишуть під різними приводами: родичі, знайомі, одногрупники, однокласники. Є історії, коли на зв’язок виходять люди, які не бачились і не чулися десятиліттями. А тут вони з’являються з якимось особистими історіями чи пропозиціями, – сказав представник ГУР.

Юсов переконаний, що активнішим стає контрнаступ, то інтенсивнішими будуть спроби РФ емоційно тиснути на українців.

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Джерело: ЛІГА.net
Андрій Юсов, Війна в Україні, Розвідка, Російська агресія, Савченко
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