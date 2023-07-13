Лидеры НАТО попросили Зеленского “остыть” из-за твита накануне саммита в Вильнюсе — Bloomberg

Во время саммита НАТО в Вильнюсе президенту Украины Владимиру Зеленскому высказали недовольство его резкой критикой в связи с тем, что Украина не была приглашена в Северноатлантический блок.

Об этом пишет американское издание Bloomberg, опираясь на анонимные закулисные заявления более чем десятка дипломатов и официальных лиц, участвовавших в саммите.

Издание напомнило, что по итогам первого дня саммита украинский президент был возмущен “абсурдным” нежеланием предоставить Украине четкие сроки вступления в НАТО.

— Эта вспышка в свою очередь разозлила партнеров, которые направили миллиарды долларов оружия и помощи на защиту Украины от российского вторжения. США не были предупреждены до того, как Зеленский разразился своей атакой в социальных сетях, — пишет Bloomberg.

Ми цінуємо наших союзників. Ми цінуємо нашу спільну безпеку.

І ми завжди цінуємо відкриту розмову.

Україна буде представлена у Вільнюсі, на саміті НАТО. Бо це – повага.

Але Україна теж заслуговує на повагу.

Зараз, на шляху до Вільнюса, ми отримали сигнали про те, що обговорюються… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 11, 2023

Как пишет издание со ссылкой на слова одного из присутствовавших, за ужином в Вильнюсе, когда президент США Джо Байден вернулся в свой отель, другие лидеры дали Зеленскому четкий сигнал.

— Зеленскому было сказано, что нужно остыть и посмотреть на ситуацию в целом. В конце концов, ему было дано новое обязательство о возможном членстве в Группе семи и новые гарантии безопасности, — говорится в материале.

Издание также указывает на словесную перепалку между украинским президентом и главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом, который упрекнул Владимира Зеленского в том, что население западных стран “хочет видеть благодарность” от Украины, поскольку западные страны отдают украинским войскам свои запасы оружия.

Отмечается, что прибыв в Вильнюс, лидеры стран НАТО пытались нащупать иголку в вопросе о членстве Украины: “они искали формулировки, которые выглядели бы как прогресс и которые Украина могла бы представить как прогресс, но в сущности не приближали бы их к втягиванию в войну с Россией, обладающей ядерным оружием”.

К этому следует добавить, что они имели дело с украинским правительством, работающим под сильным давлением войны, чьи ожидания не всегда совпадали с политической реальностью, как ее видят члены Альянса.

— Я понимаю разочарование украинцев, — сказал в интервью министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

В преддверии саммита дипломаты, симпатизирующие Украине, настаивали на том, что Киев выдвигает реалистичные требования по вопросу о членстве.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил во вторник в интервью Bloomberg Television, что Украина надеялась получить на саммите официальное приглашение вступить в НАТО, даже если членство и связанные с ним обязательства по коллективной обороне будут официально оформлены только после окончания войны. По словам других дипломатов, этого никогда не произойдет.

— Не хватало политической воли, — сказал Кулеба.

Очень важно, что именно США и Германия настояли на снижении обязательств по вступлению Украины в Альянс. Предыдущие проекты коммюнике предлагали более четкий путь к вступлению Украины в НАТО, но Байден и канцлер Олаф Шольц опасались заходить слишком далеко.

В последние дни перед саммитом их команды потребовали внести изменения, что расстроило многие другие европейские страны, а также украинцев.

Когда Байден приземлился в Вильнюсе в понедельник вечером, формулировки относительно пути вступления в ЕС все еще не были окончательно сформулированы. На следующий день украинская команда узнала, что текст уже близок к завершению, и это им не понравилось. Они решили отправить провокационный твит, пытаясь перевести дискуссию в свою пользу.

Сообщение, безусловно, привлекло внимание участников переговоров, но его эффект оказался контрпродуктивным, пишет Bloomberg.

Особенно раздраженными оказались американцы. Британцы вмешались, пытаясь успокоить ситуацию, а немцы также попытались предложить альтернативные варианты.

Когда ситуация грозила сойти с рельсов, руководитель аппарата Зеленского Андрей Ермак позвонил советнику по национальной безопасности США Джейку Салливану, но текст все равно был утвержден до приезда украинцев.

Когда Зеленский все-таки прибыл на саммит, его встретила откровенная критика со стороны ряда других лидеров, которые дали понять, что “он перегнул палку”.

Наиболее ярые сторонники Киева опасались, что союзники повторят ошибку 2008 года, когда расплывчатое обязательство о членстве Украины оказалось провокацией для России, не обеспечив достаточной защиты от военной агрессии.

Прилагая к членству Украины два условия, которых раньше не существовало, НАТО создает впечатление, что Украина “холодна”, — говорит Кристин Берзина, геополитический аналитик Германского фонда Маршалла в Вашингтоне.

— Это сводит на нет работу, которую НАТО проделало накануне, достигнув соглашения по заявке Швеции, и сглаживает другие очень проукраинские и очень грубые формулировки в адрес России в коммюнике саммита, — заявила она.

Некоторые из тех, кто настаивает на осторожности, вспоминают историю европейских войн и, в частности, то, как страны были втянуты в затяжные конфликты в начале прошлого века.

Кроме того, существует сложность, связанная с тем, чем может закончиться война в Украине, и возможность того, что после нее часть территории Украины останется спорной и оккупированной российскими войсками. Некоторые дипломаты опасались, что четкая приверженность вступлению в НАТО осложнит любые возможные переговоры.

Но было и коллективное понимание необходимости продемонстрировать единство.

Зеленский “не был одинок” на ужине, сказал в другом интервью Bloomberg премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

— Не было никакой вражды, все говорили на одном языке, — заявил он.

При этом он добавил, что Альянс “не примет ни одну страну во время войны, потому что это сразу же втянет НАТО в войну”.

На встрече с канцлером ФРГ Шольцем в среду утром Зеленский все еще выглядел холодно, особенно по сравнению с премьером Британии Риши Сунаком — одним из наиболее энергичных сторонников Украины — и главой правительства Нидерландов Марком Рютте, который возглавляет усилия по обучению украинских пилотов работе на истребителях F-16 для Воздушных сил ВС Украины.

К этому моменту дипломаты с обеих сторон расценивали вспышку Зеленского накануне как привычный маневр, направленный на повышение ставок на переговорах, который в прошлом приносил свои плоды, но в этот раз не оправдался — украинский президент неоднократно угрожал не явиться на саммит в течение нескольких недель, предшествовавших встрече на высшем уровне.

Когда Зеленский общался с журналистами около полудня, его тон изменился.

— Мы понимаем, что некоторые боятся сейчас говорить о нашем членстве в НАТО, потому что боятся глобальной войны, — сказал Зеленский журналистам.

Он добавил, что Украина согласна с тем, что вступить в НАТО она сможет только тогда, “когда будет безопасно на нашей земле”.

Затем он сказал, что хотел бы включить “слова благодарности” за шаги, предпринятые союзниками, пересыпав свои комментарии этим словом — “благодарность”.

— Мы позаботимся о том, чтобы вы получили все необходимое. И я с нетерпением жду того дня, когда мы проведем встречу, чтобы отпраздновать ваше официальное, официальное членство в НАТО, — сказал Байден, стоя рядом с Зеленским позже в среду и надев галстук в украинских цветах.

Источник : Bloomberg

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