Лідери НАТО попросили Зеленського “охолонути” через твіт напередодні саміту в Вільнюсі – Bloomberg

Під час саміту НАТО у Вільнюсі президенту України Володимиру Зеленському висловили невдоволення його різкою критикою, у зв’язку з тим, що Україну не було запрошено до Північноатлантичного блоку.

Про це пише американське видання Bloomberg, спираючись на анонімні закулісні заяви більш ніж десятка дипломатів і офіційних осіб, які брали участь у саміті.

Видання нагадало, що за підсумками першого дня саміту український президент був обурений “абсурдним” небажанням надати Україні чіткі терміни вступу до НАТО.

– Цей спалах своєю чергою розлютив партнерів, які спрямували мільярди доларів зброї та допомоги на захист України від російського вторгнення. США не були попереджені до того, як Зеленський вибухнув своєю атакою в соціальних мережах, – пише Bloomberg.

Ми цінуємо наших союзників. Ми цінуємо нашу спільну безпеку.

І ми завжди цінуємо відкриту розмову.

Україна буде представлена у Вільнюсі, на саміті НАТО. Бо це – повага.

Але Україна теж заслуговує на повагу.

Зараз, на шляху до Вільнюса, ми отримали сигнали про те, що обговорюються… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 11, 2023

Як пише видання з посиланням на слова одного з присутніх, за вечерею у Вільнюсі, коли президент США Джо Байден повернувся до свого готелю, інші лідери дали Зеленському чіткий сигнал.

– Зеленському було сказано, що потрібно охолонути і подивитися на ситуацію в цілому. Зрештою, йому було дано нове зобов’язання про можливе членство в Групі семи і нові гарантії безпеки, – йдеться в матеріалі.

Видання також вказує на словесну перепалку між українським президентом і главою Міноборони Великої Британії Беном Воллесом, який дорікнув Володимиру Зеленському в тому, що населення західних країн “хоче бачити подяку” від України, оскільки західні країни віддають українським військам свої запаси зброї.

Зазначається, що прибувши до Вільнюса, лідери країн НАТО намагалися намацати голку в питанні про членство України: “вони шукали формулювання, які виглядали б як прогрес, і які Україна могла б уявити як прогрес, але, по суті, не наближали б їх до втягування у війну з Росією, що володіє ядерною зброєю”.

До цього слід додати, що вони мали справу з українським урядом, який працював під сильним тиском війни, чиї очікування не завжди збігалися з політичною реальністю, як її бачать члени Альянсу.

– Я розумію розчарування українців, – сказав в інтерв’ю міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Напередодні саміту дипломати, які симпатизують Україні, наполягали на тому, що Київ висуває реалістичні вимоги щодо питання про членство.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у вівторок в інтерв’ю Bloomberg Television, що Україна сподівалася отримати на саміті офіційне запрошення вступити в НАТО, навіть якщо членство і пов’язані з ним зобов’язання щодо колективної оборони будуть офіційно оформлені тільки після закінчення війни. За словами інших дипломатів, цього ніколи не станеться.

– Не вистачало політичної волі, – сказав Кулеба.

Дуже важливо, що саме США і Німеччина наполягли на зниженні зобов’язань щодо вступу України до Альянсу. Попередні проєкти комюніке пропонували чіткіший шлях до вступу України в НАТО, але Байден і канцлер Олаф Шольц побоювалися заходити занадто далеко.

В останні дні перед самітом їхні команди зажадали внести зміни, що засмутило багато інших європейських країн, а також українців.

Коли Байден приземлився у Вільнюсі в понеділок увечері, формулювання щодо шляху вступу до ЄС все ще не були остаточно сформульовані. Наступного дня українська команда дізналася, що текст уже близький до завершення, і це їм не сподобалося. Вони вирішили відправити провокаційний твіт, намагаючись перевести дискусію на свою користь.

Повідомлення, безумовно, привернуло увагу учасників переговорів, але його ефект виявився контрпродуктивним, пише Bloomberg.

Особливо роздратованими виявилися американці. Британці втрутилися в ситуацію, намагаючись заспокоїти ситуацію, а німці також спробували запропонувати альтернативні варіанти.

Коли ситуація загрожувала зійти з рейок, керівник апарату Зеленського Андрій Єрмак подзвонив раднику з національної безпеки США Джейку Саллівану, але текст все одно було затверджено до приїзду українців.

Коли Зеленський все-таки прибув на саміт, його зустріла відверта критика з боку низки інших лідерів, які дали зрозуміти, що “він перегнув палицю”.

Найбільш затяті прихильники Києва побоювалися, що союзники повторять помилку 2008 року, коли розпливчасте зобов’язання про членство України виявилося провокацією для Росії, не забезпечивши достатнього захисту від військової агресії.

Докладаючи до членства України дві умови, яких раніше не існувало, НАТО створює враження, що Україна “холодна”, – каже Крістін Берзіна, геополітичний аналітик Німецького фонду Маршалла у Вашингтоні.

– Це зводить нанівець роботу, яку НАТО виконала напередодні, досягнувши угоди за заявкою Швеції, і згладжує інші дуже проукраїнські та дуже грубі формулювання на адресу Росії в комюніке саміту, – заявила вона.

Деякі з тих, хто наполягає на обережності, згадують історію європейських воєн і, зокрема, те, як країни були втягнуті в затяжні конфлікти на початку минулого століття.

Крім того, існує складність, пов’язана з тим, чим може закінчитися війна в Україні, і можливість того, що після неї частина території України залишиться спірною та окупованою російськими військами. Деякі дипломати побоювалися, що чітка прихильність вступу до НАТО ускладнить будь-які можливі переговори.

Але було й колективне розуміння необхідності продемонструвати єдність.

Зеленський “ніколи не був самотній” на вечері, сказав в іншому інтерв’ю Bloomberg прем’єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш.

– Не було ніякої ворожнечі, усі говорили однією мовою, – заявив він.

При цьому він додав, що Альянс “не прийме жодну країну під час війни, тому що це відразу ж втягне НАТО у війну”.

На зустрічі з канцлером ФРН Шольцем у середу вранці Зеленський все ще виглядав холодно, особливо порівняно з прем’єром Британії Ріші Сунаком – одним із найенергійніших прихильників України – і главою уряду Нідерландів Марком Рютте, який очолює зусилля з навчання українських пілотів винищувачам F-16 для Повітряних сил ЗС України.

До цього моменту дипломати з обох сторін розцінювали спалах Зеленського напередодні як звичний маневр, спрямований на підвищення ставок на переговорах, який у минулому приносив свої плоди, але цього разу не справдився – український президент неодноразово погрожував не з’явитися на саміт упродовж кількох тижнів, що передували зустрічі на вищому рівні.

Коли Зеленський спілкувався з журналістами близько полудня, його тон змінився.

– Ми розуміємо, що дехто боїться зараз говорити про наше членство в НАТО, тому що боїться глобальної війни, – сказав Зеленський журналістам.

Він додав, що Україна згодна з тим, що вступити в НАТО вона зможе тільки тоді, “коли буде безпечно на нашій землі”.

Потім він сказав, що хотів би включити “слова подяки” за кроки, зроблені союзниками, пересипавши свої коментарі цим словом – “подяка”.

– Ми подбаємо про те, щоб ви отримали все необхідне. І я з нетерпінням чекаю того дня, коли ми проведемо зустріч, щоб відсвяткувати ваше офіційне, офіційне членство в НАТО, – сказав Байден, стоячи поруч із Зеленським пізніше в середу і надівши краватку в українських кольорах.

Джерело : Bloomberg

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