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Валентина Чорна, редактор ленты

Зеленский ответил на упреки Уоллеса о недостаточной благодарности Украины

Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский ответил на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса относительно недостаточной благодарности со стороны Украины.

Он заявил, что украинцы всегда были благодарны за оказанную помощь, поэтому заявление Уоллеса является необоснованным.

— Мы всегда были благодарны британским премьер-министрам и господину Уоллесу, потому что люди в Британии очень поддерживали украинцев. Я просто не знаю, что он имеет в виду, как еще нам нужно поблагодарить. Пусть он напишет мне. Можем утром просыпаться и благодарить министра лично, — сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

Президент отметил, что сейчас Украина и Великобритания имеют хорошие отношения.

Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что хочет видеть от Украины хоть немного благодарности за помощь, которую оказывает его страна.

Также он сказал, что страны Запада — не Amazon, поэтому они не могут выполнять все запросы Украины.

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Зеленский ответил на упреки Уоллеса о недостаточной благодарности Украины

Бен Уоллес, Великобритания, Владимир Зеленский, Саммит НАТО
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