РФ накапливает на Лимано-Купянском направлении довольно мощную группировку — ВСУ

Ситуация на Лимано-Купянском направлении довольно напряженная, но контролируемая, несмотря на то, что РФ накапливает там мощную группировку из воздушно-десантных и пехотных подразделений.

Также враг перебросил сюда для усиления боевой армейский резерв, территориальные войска, небольшие ЧВК типа Ветеран и роты Шторм Z, набранные из криминала, рассказал в эфире телемарафона Єдині новини заместитель командующего Восточной группировкой войск по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый.

— Это направление остается лидером по артиллерийским ударам. Эти сутки на стали исключением — 665 раз враг обстрелял наши позиции, 11 авиаударов. Произошло три штурма — два возле Новоселовского и один возле Белогоровки. Все были отбиты. Враг понес потери — 28 оккупантов уничтожено, 120 ранены, — уточнил Череватый.

Среди уничтоженной за сутки вражеской техники — два БМП, самоходный миномет Тюльпан, две САУ Акация, пять БПлА, один дрон-камикадзе, полевой склад с боеприпасами и семь авто, которые подвозили оружие.

— Да, там трудно, довольно напряженно, но мы знаем обо всех действиях и планах врага, поэтому ситуация контролируемая, — заверил военный.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 505-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: АрміяInform

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