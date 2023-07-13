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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

РФ накопичує на Лимано-Куп’янському напрямку доволі потужне угруповання – ЗСУ

Сергій Череватий

Ситуація на Лимано-Куп’янському напрямку доволі напружена, але контрольована, попри те, що РФ накопичує там потужне угруповання з повітряно-десантних та піхотних підрозділів.

Також ворог перекинув сюди для підсилення бойовий армійський резерв, територіальні війська, невеликі ПВК типу Ветеран та роти Шторм Z, набрані з криміналу, розповів в ефірі телемарафону Єдині новини заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий.

– Цей напрямок залишається лідером по артилерійським ударам. Ця доба на стала винятком – 665 разів ворог обстріляв наші позиції, 11 авіаударів. Відбулося три штурми – два біля Новоселівського і один біля Білогорівки. Всі були відбиті. Ворог зазнав втрат – 28 окупантів знищено, 120 поранено, – уточнив Череватий.

Серед знищеної за добу ворожої техніки – два БМП, самохідний міномет Тюльпан, дві САУ Акація, п’ять БПЛА, один дрон-камікадзе, польовий склад з боєприпасами та сім авто, які підвозили зброю.

– Так, там важко, доволі напружено, але ми знаємо про всі дії та плани ворога, тому ситуація контрольована, – запевнив військовий.

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Фото: АрміяInform

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